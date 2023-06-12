Yusuf Karataş İtalya medyasının gündeminde!

İtalya Bologna Üniversitesi'nde Ortadoğu alanında yüksek lisans yapan Yusuf Karataş (32), bir süre önce Türkiye'ye döndü. Mayıs ayında Emile Bologna Bölgesi'nde 13 kişinin öldüğü ve 1 milyar dolarlık zararın meydana geldiği sel felaketinden etkilendi.

Hemen duygularını içeren bir mektubu ve içine koyduğu 50 euro'yu eyalet Belediye Başkanı Stefano Bonaccini'ye gönderdi. Başkan Bonaccini'nin mektubu sosyal medya hesaplarından "İçi ısıtan küçük jestler" notuyla paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi. Karataş, İtalya'yı ikinci memleketi olarak gördüğünü ve bu felaketi kısa sürede atlatmasını dilediğini belirtti. "Felaketlerin olduğu her yere insanlık adına elimizden gelen yardımı yapmalıyız. İtalya ile bir gönül bağım var. Başkanın mektubumu yayınlaması beni çok onurlandırdı" dedi.





'AŞI'RI SAVUNMA!

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşının yan etkileri nedeniyle mahkemelik oldu. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkilleri adına mahkemeye başvurdu. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu. Türeci ve Şahin, bugün hakim karşısına çıkarak kadın şikayetçinin 150 bin euro'luk tazminat istemine karşı savunma yapacak...