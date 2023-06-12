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    Yusuf Karataş İtalya medyasının gündeminde!

    Uşaklı Yusuf Karataş, İtalya’da 13 kişinin öldüğü sel baskınıyla ilgili gönderdiği mektup ve yardım, büyük ses getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Koca yürekli Yusuf

    İtalya Bologna Üniversitesi'nde Ortadoğu alanında yüksek lisans yapan Yusuf Karataş (32), bir süre önce Türkiye'ye döndü. Mayıs ayında Emile Bologna Bölgesi'nde 13 kişinin öldüğü ve 1 milyar dolarlık zararın meydana geldiği sel felaketinden etkilendi.

    Hemen duygularını içeren bir mektubu ve içine koyduğu 50 euro'yu eyalet Belediye Başkanı Stefano Bonaccini'ye gönderdi. Başkan Bonaccini'nin mektubu sosyal medya hesaplarından "İçi ısıtan küçük jestler" notuyla paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi. Karataş, İtalya'yı ikinci memleketi olarak gördüğünü ve bu felaketi kısa sürede atlatmasını dilediğini belirtti. "Felaketlerin olduğu her yere insanlık adına elimizden gelen yardımı yapmalıyız. İtalya ile bir gönül bağım var. Başkanın mektubumu yayınlaması beni çok onurlandırdı" dedi.



    'AŞI'RI SAVUNMA!
    Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşının yan etkileri nedeniyle mahkemelik oldu. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkilleri adına mahkemeye başvurdu. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu. Türeci ve Şahin, bugün hakim karşısına çıkarak kadın şikayetçinin 150 bin euro'luk tazminat istemine karşı savunma yapacak...



    ELİNE SAĞLIK
    Trabzon Akçaabat'a bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda 35 yıl önce babasını geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybeden emekli hemşire Münire Akçay, aynı yaylada ruhsat alarak sağlık kabini açtı.

    Akçay burada, dikiş atma ve alma, serum takma, tansiyon-şeker takibi, sonda takma-çıkarma, evde hasta bakım hizmeti, enjeksiyon uygulamaları, yanık pansumanı ve küçük cerrahi müdahalelere kadar birçok sağlık sorununda vatandaşlara 7/24 hizmet vermeye başladı...



        ÇOCUKLAR OKUSUN
        Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, mevsimlik işçiliğin yoğun olduğu bölgelere dikkat çekti. Çalışma Bakanlığı proje kapsamında 21 bini aşkın çocuk ve 9 bine yakın aile ile irtibata geçti. Tarladan, bağdan bahçeden alınan çocuklara eğitim, barınma, sanatsal faaliyetler alanında da destek verildi. Aile Bakanlığı'na bağlı mobil ekipler, sokaklarda çalışan ve dilendirilen yaklaşık 30 bin çocuğa kol kanat gerdi.



        HAİN PUSU
        Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerin döşediği bomba, askeri araç geçişi sırasında patladı. Hain pusuda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit oldu. Şehitlerden Halil Şahin'in acı haberi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin, sinir krizleri geçirdi. Şehidin evinin sokağına Türk bayrakları asıldı...



        SUNA KAN'I KAYBETTİK
        Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da vefat eden usta sanatçı, bugün saat 10.30'da Ankara'da CSO Tarihi Bina'da yapılacak tören ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


            24 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 23 milyon 732 bin 200 lira devretti. 5 bilenler 29 bin 13 lira, 4 bilenler bin 132 lira, 3 bilenler 59 lira, 2 bilenler ise 6 lira alacak.



            BİR KİŞİYE 4 MİLYON
            5+1 bilen 1 kişi, 4 milyon 75 bin 933 lira kazandı. 5 bilenler 7 bin 16 lira, 4+1 bilenler 835 lira, 4 bilenler 79 lira, 3+1 bilenler 36 lira, 3 bilenler 13 lira, 2+1 bilenler 16 lira, 1+1 bilenler 8 lira, 0+1 bilenler ise 8 lira ikramiye alacak.

            SİLİKON FACİASI
            İstanbul'da 3 çocuk babası Dursun K, eşinin daha güzel görünmesi için göğüslerine silikon taktırttı. Eşi Elif K.'den boşanan K, duruşmada kadının silikonlarını iğneyle patlattı. Gözaltına alınan adam, "'Senin yaptırdığın göğüslerle sevgilim oynuyor' gibi tahrik edici cümleler kullanınca böyle bir plan yaptım" dedi. Tutuklandı.
            Dilek YAMAN DEMİR

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            Haberler Yaşam Yusuf Karataş İtalya medyasının gündeminde!
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