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    • Yaşam
    • 11.06.2023 09:25
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    • 11.06.2023 09:25
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    İstanbul'da şaşkınlık veren olay! Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı!

    TIR garajında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbarla baskın yapan polis ekipleri çifte şaşkınlık yaşadı. Horoz dövüşü için özel ring alanını gören ekipler, bu vahşete destek veren ise İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç’ın olduğu ortaya çıktı. Dernek faaliyeti olarak hayvan mezatı yaptıklarını iddia eden dernek başkanı, "Böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi. Yerlerde horozlara ait tüylerin olduğunu, kan lekelerinin görüldüğünü ve hayvanların yaralı olduğunu belirten savcılık, olay yerinin mezat olamayacağını ve horoz dövüşü için kullanıldığını kaydetti. Kumar oynatan dernek başkanı ile horozlarını dövüştüren 4 şüpheli hakkında dava açtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da şaşkınlık veren olay!

    Görenleri hayrete düşüren olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Polis ekipleri 24 Ocak akşamı "Hayvan dövüşü yaptırılıyor, bahis oynuyorlar ve kalabalıklar" diyen bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar üzerine bir tır garajına baskın yaptı. Olay yerine giden ekipler, tır garajını içinde barındıran geniş arsada ellerinde kafeslerle koşan insanları gördü. İçinde horoz bulunan 6 kafesi muhafaza altına alan polisler, şüphelileri de gözaltına aldı.

    SKANDAL SAVUNMA
    Polis ekipleri adrese girince horozlar için yapılmış özel bir ring ve ringin etrafında oturma yerlerini görünce şoke oldu. Yerlerde ise hayvanlara ait tüyler, kan izleri ve alkol şişeleri vardı.

    Garajın sahibi ise oldukça dikkat çekiciydi. Kendisini İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı olarak tanıtan Ufuk İnanç, garajın dernek faaliyetlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Ancak belge ibraz edemedi. Derneklerinin, mezat denilen özel yetiştirilmiş hayvan sunumu ve açık artırma ile satışının yaptığını söyleyen İnanç, kumar oynatma ve yer sağlama iddiasını reddetti. "Dernek başkanı olarak böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi.

        "HOROZLARA İLGİM VAR"
        Olay yerinde bulunan diğer şüpheliler horozlara ilgisi olduğunu ve bu nedenle çevre illerden mezata geldiğini, ringde hayvanların sergileneceğini ve hayvanlarında tek bir yara olmadığını öne sürdü.

        Ancak veterinere götürülen horozların göğüs ve bacak kısımlarında tüy dökülmeleri ile kızarıklık ile yaralar tespit edildi.

        DERNEK BAŞKANI VE 3 ŞÜPHELİYE DAVA
        Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili görüntü kayıtlarını inceledi. Yerlerde horozlara ait tüylerin olduğunu ve yerde kan lekelerinin görüldüğünü belirtti.

        Olay yerinin mezat olamayacağını ve horoz dövüşü için kullanıldığını kaydeden Başsavcılık 4 şüpheli hakkında dava açtı. İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç'ın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3, diğer 3 şüphelinin ise "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıla kadar hapsi istendi.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da şaşkınlık veren olay! Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı!
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