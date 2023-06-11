İstanbul'da şaşkınlık veren olay! Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı!

SKANDAL SAVUNMA

Polis ekipleri adrese girince horozlar için yapılmış özel bir ring ve ringin etrafında oturma yerlerini görünce şoke oldu. Yerlerde ise hayvanlara ait tüyler, kan izleri ve alkol şişeleri vardı.

Garajın sahibi ise oldukça dikkat çekiciydi. Kendisini İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı olarak tanıtan Ufuk İnanç, garajın dernek faaliyetlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Ancak belge ibraz edemedi. Derneklerinin, mezat denilen özel yetiştirilmiş hayvan sunumu ve açık artırma ile satışının yaptığını söyleyen İnanç, kumar oynatma ve yer sağlama iddiasını reddetti. "Dernek başkanı olarak böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi.