Burdur'da 76 yaşındaki Melek Çardak asansörde sıkışarak hayatını kaybetti.
Bir süre önce ayağı kırılan Melek Çardak, bugün Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki evine geldi.
Yaklaşık 10 yıldır ayağıyla ilgili sağlık sorunları yaşadığı için evinin dışına engelli asansörü yaptırdığı öğrenilen Melek Çardak, bugün de tekerlekli sandalyeyle binerek, birinci kata çıkmak istedi.
BAŞI ASANSÖRDE SIKIŞTI
Yakınları ise merdivenle çıktı. Asansörün düğmesine basan Melek Çardak, bir anda dengesini kaybedince tekerlekli sandalyeden düştü. Çardak'ın başı asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı.