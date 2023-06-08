Cuma, Cumartesi, Pazar günü İstanbul'da ulaşım bedava mı? 9,10,11 Haziran 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro...

9,10,11 Haziran 2023 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali sebebiyle buna uygun ulaşım programı açıklandı.. Otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarının 3 gün boyunca bedava olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 9,10,11 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...