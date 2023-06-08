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    • Yaşam
    • 08.06.2023 09:40
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    • 08.06.2023 09:41
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    Cuma, Cumartesi, Pazar günü İstanbul'da ulaşım bedava mı? 9,10,11 Haziran 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro...

    9,10,11 Haziran İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu merak ediliyor. İstanbul'da 9 Haziran ila 11 Haziran arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ücretsiz Ulaşım Programı ile ilgili detaylar açıklandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    9,10,11 Haziran 2023 toplu taşıma ücretsiz mi?

    9,10,11 Haziran 2023 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali sebebiyle buna uygun ulaşım programı açıklandı.. Otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarının 3 gün boyunca bedava olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 9,10,11 Haziran toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

    9,10,11 HAZİRAN 2023 TOLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak olan 10 Haziran'daki final maçını izleyecek olan seyirciler otobüsler ve metrolar aracılığıyla stada ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

    Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final maçı 18 yıllık aranın ardından İstanbul'da oynanacak. 2020 ve 2021'de pandemi koşulları nedeniyle İstanbul'da oynanamayan dev maça, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

        9 Haziran - 11 Haziran saat 12.00'ye kadar biletli seyircilere metro, tramvay ve otobüs seferlerinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. 1 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında akreditasyonlu çalışanlara ve gönüllülere metro, tramvay ve otobüs seferlerinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacaktır.
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        Canan Barlas eşi Mehmet Barlas’ı anlattı
        Haberler Yaşam Cuma, Cumartesi, Pazar günü İstanbul'da ulaşım bedava mı? 9,10,11 Haziran 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro...
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