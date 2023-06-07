İstanbul'da korkunç olay! Çilem Büşra Yılmaz Ataşehir'deki evinde ölü bulundu

İstanbul Ataşehir'de Evlilik hayali kuran Çilem Büşra Yılmaz, sevgilisi Serkan Ö. tarafından darp edildi. Kolu kırılan Çilem, Serkan Ö. hakkında şikayette bulundu. Dün gece ise Çilem'in evine giden Serkan Ö., konuşmak istediğini söyledi. Bir anda başlayan tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı.

Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Çilem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz'ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.