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    • Yaşam
    • 06.06.2023 09:10
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    • 06.06.2023 09:58
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarı! O iki il için saat verdiler

    Samsun, Kastamonu, Sinop ve çevre illerde pazartesi günü kuvvetli yağışlar hayatı felç ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış görülecek. Samsun ve Ordu'da da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu tahmini.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji ve AFAD o iller için saat verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Antalya, Mersin, Isparta, Denizli, Kastamonu, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Meteoroloji, ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

    AFAD'DAN UYARI
    AFAD, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şu açıklamalara yer verdi:


        Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

        MARMARA
        Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            EGE
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İZMİR °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MUĞLA °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ANTALYA °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

            HATAY °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            K.MARAŞ °C, 33°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KONYA °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                YOZGAT °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KASTAMONU °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ZONGULDAK °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                AMASYA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    TOKAT °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    TRABZON °C, 22°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM °C, 18°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    IĞDIR °C, 30°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    KARS °C, 23°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    MALATYA °C, 29°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 32°C
                    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                        GAZİANTEP °C, 31°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        SİİRT °C, 32°C
                        Parçalı ve az bulutlu

                        ŞANLIURFA °C, 34°C
                        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

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                        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD'dan kritik uyarı! O iki il için saat verdiler
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