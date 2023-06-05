Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Tuğcu'nun kullandığı 07 AAL 991 plakalı otomobil, D-400 Karayoluna çıkan Nihat Birleştirici'nin kullandığı 07 LSV 67 plakalı otomobille çarpıştı.
Tunahan Tuğcu'nun kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle takla atarak refüje ters döndü.
ADETA CAN PAZARI YAŞANDI
Kazada araç sürücüsü Nihat Birleştirici, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Güleryüz, diğer araçta yolcu olarak bulunan Feyza Genç, Fatma Kahraman, Bayram Ahmet Ay ve Ali Emre Kaya yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda trafik ekibi ve ambulans ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi.