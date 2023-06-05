"GELEN ARAÇ AŞIRI HIZLIYDI"

Kazanın ardından durumunun iyi olduğunu, hastaneye gitmeyeceğini belirten otomobil sürücüsü Tunahan Tuğcu, daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaza yapan araç sürücülerinden Nihat Birleştirici, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yandığını, önündeki 2 aracın arkasından kendisinin de hareket ettiğini, Alanya istikametinden gelen aracın aşırı hızlı olduğunu, kırmızı ışıkta durmayarak kendi aracına çarptığını söyledi.