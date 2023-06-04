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    Konya'da çifte mucize: Hamile kadın girdiği başarılı operasyonla hem bebeği hem kendisi hayata tutundu!

    Aort damarı patlamak üzere olan hamile kadın, ameliyata alındı. Hem bebeği, hem de kendisi hayata sarıldı... İşte sizler için derledliğimiz 4 Haziran tarihli Yaşam haberleri...

    Çifte mucize

    Konya'da Meral Durmuş'un (47), Konya Şehir Hastanesi'nde rutin gebelik kontrolünde karın içerisindeki aort damarının geniş ve patlamaya yakın olduğu anlaşıldı. 27 haftalık hamileyken yapılan bu tespit sonucu Durmuş hemen hastaneye yatırıldı. 10 gün sonra Kadın Doğum Uzmanı Nur Gözde Kulhan tarafından bebeği kurtarıldı. Ardından Durmuş Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı. Ve patlamak üzere olan damar değiştirilerek Durmuş'un hayatta kalması sağlandı. Uzm. Dr. Ahmet Nihat Baysal, "Çok riskli ve ender rastlanan bir vakaydı. Aort damarı, yapay damarla değiştirildi. Zamanla yarışarak hastayı hayatta tuttuk. Bu vakanın makalesini de yazacağız" ifadesini kullandı. (TOLGA YANIK)



    'AC'IYAMAN
    Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında Vedat P. ve Sinan Y., iş dönüşü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin dişlerinden güçlükle kurtarılan yaralı vatandaşlar, hemen yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Vedat P, "Yolda yürürken birçok köpek birden üzerime atıldı. Çevredekiler yetişmeseydi şimdi hayatta değildim" ifadesini kullandı.



    MOBBİNGE GEBE!
    Ankara'da Leyla Şahin (36), bir elektronik firmasında güvenlikçi olarak işe başladı. Genç kadın, o süreçte ikinci çocuğuna hamile kaldı. İşte o günden sonra işyeri yönetimi tarafından adeta kabus hayatı yaşadı. İddiaya göre, günde 13 saat çalıştırıldı. İzin günlerinde hatta gece 02.00'de bile işe çağrıldı. Mesai saatinde rahatsızlanınca hastaneye yollanmadı. O akşam yapılan kontrol sırasında bebeğini kaybettiği ortaya çıktı. Sonrada da işten çıkarıldı. Şahin, hukuk mücadelesi başlattı...



        LGS'DE HEYECAN GÜNÜ
        Türkiye'de 1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 81 ilde bugün yapılacak. Sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 görevli yer alacak. Velilere çağrıda bulunan uzmanlar ''Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler'' dedi.



        MESELE CİDDİ!
        Türkiye bir kez daha yağışlı havanın etkisi altına girdi. Mayıs ayının son haftasından itibaren birçok ilde devam eden yağmur, olumsuzluklara yol açtı. CHP'nin yönettiği İzmir, Ankara ve Antalya'da ise her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar değişmedi. Hafta boyunca devam eden yağışların ardından kentlerde vatandaşlar mağdur oldu. Ana erterleri su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı... Vatandaşlar, her sene aynı manzaraların ortaya çıkmasından şikayetçi oldu.



        EFSANE ORTAYA ÇIKTI
        Bilim meraklıları, doğa fotoğrafçıları ve bilim insanları 1974'te vurulmasından sonra gündemden düşmeyen Anadolu leoparının hâlâ yaşadığını düşünüyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4 yıl içinde ikinci müjdeyi de verdi. Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, nesli tehlike altında olan ve 1974'ten sonra Türkiye'de ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan görüntülerine yansıyan Anadolu leoparının yeniden görüntülendiği belirtildi. Anadolu leoparının fotokapana yansıyan görüntüsü 'Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi' notuyla paylaşıldı. Paylaşım on binlerce beğeni aldı. Anadolu leoparı gece aktif olan bir hayvan ve ülkemizde insanla karşılaşmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Bölgede şimdiye kadar, evcil hayvanlara da dâhil, herhangi bir saldırı kaydının olmaması bunun göstergesi. Gündüz leoparla karşılaşmak ya da onu görmek ise çok olağan dışı bir durum.



            13 TÜRK VARDI
            Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk mürettebatı bulunan ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çarpıştı. Olay sonucu ANT gemisi 1 nolu ambarından su almaya başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait deniz kurtarma unsurlarının da olay yerine yönlendirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.



            FA'CIA'
            İtalya'daki Maggiore Gölü'nde iki İtalyan SISMI ajanı, bir Mossad ajanı ve bir Rus ajanının ölümüyle sonuçlanan tekne faciasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Teknede 4 değil 21 ajan vardı ve uzaktan kumandayla batırıldı. Olayla ilgili şüphe çeken detaylardan biri de, tekne faciasında kurtulanların saatler içinde olay yerini terk etmesi. Bir İsrailli yetkili, tekneden kurtulan Mossad ajanlarının tamamının özel bir uçakla alınarak Tel Aviv'e getirildiğini söyledi. Bazı istihbarat sitelerinde ise tekneyi batıranın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA olduğu iddiası dikkat çekti.

            KAÇAN KAÇANA
            Twıtter'ın içerik denetleme ve politikasından sorumlu yöneticisi Ella Irwin, istifa ettiğini duyurdu. Irwin, Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana istifa eden 2. güvenlik şefi oldu. Irwin'in istifa nedeninin, şirket içindeki yetkilerinin Musk tarafından kısıtlanması gösterildi. Musk'ın ise pazartesi günü yeni yöneticiyi açıklayacağı iddia edildi.

            BiR SURi SORUN
            Tom Cruise ve Katie Holmes evliliğinin tek çocuğu Suri bunalımda mı? 17 yaşında olan Suri'nin babasıyla yaklaşık 4 yıldır görüşmemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. New York'ta bir klinikte tedavi edildiği belirtilen Suri'nin, arkadaşlarıyla da sorunlar yaşadığı ABD medyasına yansımıştı. Katie Holmes, kızının yaşadığı sorunlarla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

            ÜNLÜ RESSAMA BIÇAKLI SALDIRI
            Bulgaristan'dan 50 yıl önce Türkiye'ye göç eden, yağlı boya tablolarıyla tanınan Sabahattin Camcıoğlu, 9 Mart'ta Mustafa S.'nin(43) saldırısına uğradı. Camcıoğlu, Mustafa S.'ye ihtiyacı olduğu zamanlarda harçlık veriyordu. 2 yıl önce parkta kendisini gasp ettiğini ileri süren yaşlı adam Mustafa S.'ye harçlık vermeyi bıraktı. Olay tarihinde alkolün etkisinde olan Mustafa S.,bıçağını çekti, "Seni geberteceğim" diye tehditte bulundu. Defalarca darbeye maruz kalan Camcıoğlu'nu çevredeki esnaflar kurtardı. (Deniz YUSUFOĞLU)

            KAVGADA VURULAN GENÇ CAN VERDİ
            Adana'nın Yumurtalık'ta yolda karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup arasındaki bir kişinin ateş etmesi sonucu Erkan Taş, boynundan vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren Erkan Taş hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. (Ziya RAMOĞLU)


            MOTOSIKLETLE DUVARA ÇARPTI
            Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel, hızlı kullandığı motosikletle görev yaptığı jandarma karakolunun duvarına çarptı. Öntemel, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Motosikletin arkasında oturan Öntemel'in arkadaşı ise ağır yaralandı. Öntemel'in cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (Hüseyin KAÇAR)

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            MİT’ten Hariciye’ye... Dışişleri’nde Fidan dönemi
            Haberler Yaşam Konya'da çifte mucize: Hamile kadın girdiği başarılı operasyonla hem bebeği hem kendisi hayata tutundu!
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