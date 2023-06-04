Konya'da çifte mucize: Hamile kadın girdiği başarılı operasyonla hem bebeği hem kendisi hayata tutundu!

Konya'da Meral Durmuş'un (47), Konya Şehir Hastanesi'nde rutin gebelik kontrolünde karın içerisindeki aort damarının geniş ve patlamaya yakın olduğu anlaşıldı. 27 haftalık hamileyken yapılan bu tespit sonucu Durmuş hemen hastaneye yatırıldı. 10 gün sonra Kadın Doğum Uzmanı Nur Gözde Kulhan tarafından bebeği kurtarıldı. Ardından Durmuş Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı. Ve patlamak üzere olan damar değiştirilerek Durmuş'un hayatta kalması sağlandı. Uzm. Dr. Ahmet Nihat Baysal, "Çok riskli ve ender rastlanan bir vakaydı. Aort damarı, yapay damarla değiştirildi. Zamanla yarışarak hastayı hayatta tuttuk. Bu vakanın makalesini de yazacağız" ifadesini kullandı. (TOLGA YANIK)
'AC'IYAMAN
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında Vedat P. ve Sinan Y., iş dönüşü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin dişlerinden güçlükle kurtarılan yaralı vatandaşlar, hemen yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Vedat P, "Yolda yürürken birçok köpek birden üzerime atıldı. Çevredekiler yetişmeseydi şimdi hayatta değildim" ifadesini kullandı.
MOBBİNGE GEBE!
Ankara'da Leyla Şahin (36), bir elektronik firmasında güvenlikçi olarak işe başladı. Genç kadın, o süreçte ikinci çocuğuna hamile kaldı. İşte o günden sonra işyeri yönetimi tarafından adeta kabus hayatı yaşadı. İddiaya göre, günde 13 saat çalıştırıldı. İzin günlerinde hatta gece 02.00'de bile işe çağrıldı. Mesai saatinde rahatsızlanınca hastaneye yollanmadı. O akşam yapılan kontrol sırasında bebeğini kaybettiği ortaya çıktı. Sonrada da işten çıkarıldı. Şahin, hukuk mücadelesi başlattı...