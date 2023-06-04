Konya'da çifte mucize: Hamile kadın girdiği başarılı operasyonla hem bebeği hem kendisi hayata tutundu!





FA'CIA'

İtalya'daki Maggiore Gölü'nde iki İtalyan SISMI ajanı, bir Mossad ajanı ve bir Rus ajanının ölümüyle sonuçlanan tekne faciasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Teknede 4 değil 21 ajan vardı ve uzaktan kumandayla batırıldı. Olayla ilgili şüphe çeken detaylardan biri de, tekne faciasında kurtulanların saatler içinde olay yerini terk etmesi. Bir İsrailli yetkili, tekneden kurtulan Mossad ajanlarının tamamının özel bir uçakla alınarak Tel Aviv'e getirildiğini söyledi. Bazı istihbarat sitelerinde ise tekneyi batıranın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA olduğu iddiası dikkat çekti.

KAÇAN KAÇANA

Twıtter'ın içerik denetleme ve politikasından sorumlu yöneticisi Ella Irwin, istifa ettiğini duyurdu. Irwin, Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana istifa eden 2. güvenlik şefi oldu. Irwin'in istifa nedeninin, şirket içindeki yetkilerinin Musk tarafından kısıtlanması gösterildi. Musk'ın ise pazartesi günü yeni yöneticiyi açıklayacağı iddia edildi.



BiR SURi SORUN

Tom Cruise ve Katie Holmes evliliğinin tek çocuğu Suri bunalımda mı? 17 yaşında olan Suri'nin babasıyla yaklaşık 4 yıldır görüşmemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. New York'ta bir klinikte tedavi edildiği belirtilen Suri'nin, arkadaşlarıyla da sorunlar yaşadığı ABD medyasına yansımıştı. Katie Holmes, kızının yaşadığı sorunlarla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.



ÜNLÜ RESSAMA BIÇAKLI SALDIRI

Bulgaristan'dan 50 yıl önce Türkiye'ye göç eden, yağlı boya tablolarıyla tanınan Sabahattin Camcıoğlu, 9 Mart'ta Mustafa S.'nin(43) saldırısına uğradı. Camcıoğlu, Mustafa S.'ye ihtiyacı olduğu zamanlarda harçlık veriyordu. 2 yıl önce parkta kendisini gasp ettiğini ileri süren yaşlı adam Mustafa S.'ye harçlık vermeyi bıraktı. Olay tarihinde alkolün etkisinde olan Mustafa S.,bıçağını çekti, "Seni geberteceğim" diye tehditte bulundu. Defalarca darbeye maruz kalan Camcıoğlu'nu çevredeki esnaflar kurtardı. (Deniz YUSUFOĞLU)



KAVGADA VURULAN GENÇ CAN VERDİ

Adana'nın Yumurtalık'ta yolda karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup arasındaki bir kişinin ateş etmesi sonucu Erkan Taş, boynundan vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Hastanede tedavisi süren Erkan Taş hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. (Ziya RAMOĞLU)



MOTOSIKLETLE DUVARA ÇARPTI

Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde Jandarma Uzman Çavuş Osman Öntemel, hızlı kullandığı motosikletle görev yaptığı jandarma karakolunun duvarına çarptı. Öntemel, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Motosikletin arkasında oturan Öntemel'in arkadaşı ise ağır yaralandı. Öntemel'in cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (Hüseyin KAÇAR)