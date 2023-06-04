3 aylık hamile Hazal'ı 97 yerinden bıçaklayan sanığın ifadesi pes dedirtti: hakim karşısında: Hakim bey size uyarım

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Meşe, "Hazal'ı annesi para karşılığı satıyordu. Cinayeti namusum için işledim. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" dedi. Alpyörük ailesi bu açıklamaya tepki gösterdi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (Muharrem DOĞANTEZ)