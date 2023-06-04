3 aylık hamile Hazal'ı 97 yerinden bıçaklayan sanığın ifadesi pes dedirtti: hakim karşısında: Hakim bey size uyarım

Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi'nde 15 Şubat günü yaşanan korkunç cinayette, Kadir Meşe, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük ile, kıskançlık nedeniyle kavga etmiş, ve Alpyörük'ü 97 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan Meşe çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yapılan tetkiklerde ise Hazal Alpyörük'ün karnındaki bebeğin Kadir Meşe'ye ait olduğu tespit edilmişti.
Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Meşe, "Hazal'ı annesi para karşılığı satıyordu. Cinayeti namusum için işledim. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür" dedi. Alpyörük ailesi bu açıklamaya tepki gösterdi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (Muharrem DOĞANTEZ)