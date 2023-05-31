Kayseri'de skandal görüntüler! Sosyal medya fenomeni küçük kızı dansöz gibi oynattı

Kayseri'de çekilip sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Tiktok kullanıcısı B.Ç, 27 Mayıs'ta bir düğünde içki masası hazırlattı. Arkadaşlarıyla vur patlasın, çal oynasın alemi yaptı.

O sırada daha önceden ayarladığı bir kız çocuğuna dansöz kıyafeti giydirip masaya çıkardı. Müzik eşliğinde kızı oynattı. O anları da saniye saniye kayda aldı. Ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Skandal görüntülerin yayılması üzerine, Türkiye ayaklandı. Her kesimden tepki yağdı.

Görüntüleri izleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hemen Kayseri Valiliği'ni aradı. Görüntüleri çekip yayan B.Ç. yakalandı. Hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir" ifadesini kullandı.