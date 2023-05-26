Genç Mert'in organların 6 kişiye umut oldu!

5 gün önce Erbaa'da meydana gelen kazada, M.T. (21) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpma sonucunda araçta sıkışan sürücü M.T. (21) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Yıldırım (21) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mert Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Yıldırım, hayatını kaybetti.

Aile organları bağışladı. Sabah saatlerinde yapılan ameliyatın ardından, ilk olarak kalp nakil edilmek üzere yola çıktı. 2 kornea, 2 Böbrek, karaciğer ve kalbini bağışlayan Mert Yıldırım, 6 cana umut oldu. Mert Yıldırım'ın babası, "Oğlum, ismi gibi kendisi de mert bir insandı. 6 ay öncesinde bana bir şey olursa ihtiyaç sahipleri için organlarımı feda ederim demişti. İnşallah 6 cana umut olacak benim oğlum" dedi.