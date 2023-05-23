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    • Yaşam
    • 24.05.2023 06:57
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    • 24.05.2023 06:57
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    Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı

    Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona açarpan tırın kupası paramparça oldu. Şans eseri 2 aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

    takvim.com.tr
    Yok olan tırın kupasından inanılmaz kurtuluş

    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona çarpan tırın kupa kısmı adeta yok oldu. Kupa kısmı paramparça olan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

    KAMYONA ÇARPTI
    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkiinde, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erdoğan K. idaresindeki 38 RZ 092 kamyon arıza yaptı.

    Arızalanan kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü yola reflektör koymak için araçtan indi. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan Zeki K. kontrolündeki 41 AHS 518 plakalı Mercedes marka tır, emniyet şeridinde duran kamyona çarptı.

    KUPA KISMI YOK OLDU!
    Çarpışmanın etkisi ile 41 AHS 518 plakalı tırın kupa kısmı adeta yok oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki aracın sürücüsü de şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
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