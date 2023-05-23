Otoyolda feci kaza: Paramparça olan tırın kupasından sağ çıktı

KUPA KISMI YOK OLDU!

Çarpışmanın etkisi ile 41 AHS 518 plakalı tırın kupa kısmı adeta yok oldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki aracın sürücüsü de şans eseri kazayı yara almadan atlattı.