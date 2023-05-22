Zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğundan 6 aylık Uraz ve Karya kurtarılamadı!

Tüyler ürperten olay Muğla Bodrum'daki Ortakent Mahallesi'nde yaşandı. İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, önceki sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu anlaşıldı. Önceki gün Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da dün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOPSİ BELİRLEYECEK

Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Sandık ailesi, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Yaşamını yitiren Uraz ve ablası Karya Sandık, dün ikindi namazına müteakip Ortakent Köyiçi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi tahtakurularına karşı ilaçladığı bildirildi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak.



TAVUK MU, İLAÇ MI?

Peş peşe gelen ölümlerin düğün yemeğinde yenilen tavuktan mı, yoksa böcek ilaçlanmasından mı kaynaklandığı araştırılıyor.