Esenler'de eşi ile oğlunu öldürdü! Polise not atıp intihar etti

Esenler'de kumar borcu yüzünden cinnet getiren baba, eşini ve oğlunu silahla vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde, adam ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KUMAR BORCU YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
Bugün saat 06.45 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde, İnan Taşçı (51) ile kumar borcu yüzünden kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren baba İnan Taşçı, önce eşi Gülay Taşçı'yı daha sonra oğlu Efe Taşçı'yı (19) silahla vurarak öldürdü.
Eşini ve çocuğunu öldüren İnan Taşçı, olayın ardından yakın akrabalarına haber vererek eşini ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Taşçı'nın camdan rastgele sağa sola ateş ettiğini gördü.
"MECBUR KALDIĞIM İÇİN EŞİM VE OĞLUMU KATLETTİM"
İnan Taşçı camdan olay yerine giden ekiplere doğru, "Sevgili eşim ve oğlum bu kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli, namuslu, dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz. Sürüm sürüm sürünür gün yüzü görmezsiniz. Doğan Taşçı, Niyazi Taşçı çakallar yüzünden dünya güzeli bacınızı kaybettiniz" şeklinde not kağıdı attıktan sonra eve girdi.