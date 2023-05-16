Esenler'de eşi ile oğlunu öldürdü! Polise not atıp intihar etti

"MECBUR KALDIĞIM İÇİN EŞİM VE OĞLUMU KATLETTİM"

İnan Taşçı camdan olay yerine giden ekiplere doğru, "Sevgili eşim ve oğlum bu kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli, namuslu, dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz. Sürüm sürüm sürünür gün yüzü görmezsiniz. Doğan Taşçı, Niyazi Taşçı çakallar yüzünden dünya güzeli bacınızı kaybettiniz" şeklinde not kağıdı attıktan sonra eve girdi.