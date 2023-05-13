Iğdır AK Parti Milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem AK Parti IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI isim listesi! Iğdır'dan kimler aday oldu?

AK PARTİ'DE, 113 KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar; milletvekili aday listesinde ilk sıralarda yer aldı. Erkek milletvekili aday sayısı 487, kadın aday sayısı 113 oldu. Listede 5 engelli aday yer aldı. 18-20 yaş aralığındaki aday sayısı 2, 20-30 yaş aralığında 23, 30-40 yaş aralığında 93, 40-50 yaş aralığında 210, 50-60 yaş aralığında 214, 60-65 yaş aralığında 38 olurken; 65 yaş üstü aday sayısı ise 20 oldu.