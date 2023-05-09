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    Hayret bir 'sea': Yıllar önce ölümden dönen denizci ikinci oldu!

    Hintli denizci Abhilash Tomy, 2018’de Altın Küre Yarışına katıldı! Geçirdiği kaza sonucu 5 omuru kırıldı! Ancak yılmadı. Bu yıl da aynı etkinlikte yer aldı. Dünya turunu ikinci olarak tamamladı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli yaşam haberleri...

    HAYRET BIR SEA!

    Golden Globe Race yani Altın Küre Yarışı, dünyanın en zorlu deniz yolculuğu olarak adlandırıldı. Hintli denizci Abhilash Tomy de 2018'de yarışa katıldı. Hint Okyanusu'nun güneyinde şiddetli fırtınaya yakalandı. Sırt kemiği kırıldı! Tam 3.5 gün, okyanusta mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. 5 omuru parçalandığı için sayısız kez ameliyat oldu ve tedaviyle yeniden ayaklandı. Hayalinin peşinden koşan denizci, bu yıl da Bayanat isimli teknesine atladı. Dünya çevresini tura çıktı. Tam 236 gün 16 saatte yarışı tamamladı. Turnuvada ikinci olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Teknemle burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Şimdi üç buçuk yıl sonra, beni neredeyse öldüren aynı yarışa geri döndüm ve ikinci oldum...



    'ÇÖP ŞİŞ'Tİ
    Denizli'de Zeynep Doğan bir restoranın düzenlediği çöp şiş yarışmasına katıldı. 43 dakikada 360 çöp şiş yiyerek rekor kırdı! 45 bin TL ve İphone 14 Pro Max kazandı! "Aslında daha fazla yiyebilirdim ancak süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti" açıklaması yaptı.



    AĞIR ZAFER MERSİN'DE
    Mustafa Bekar (20), kilolarına dur diyemedi. Tartıda 143 kiloya kadar yükseldi! Arkadaşları tarafından sürekli dalga geçilince zayıflamaya karar verdi. Çok çabaladı, azmetti. Yalnızca spor yaparak ve sağlıklı beslenerek 6 ayda 57 kilo verdi! "Arkadaşlarım sürekli dalga geçiyordu! Bir gün ağlayarak sınıftan çıktım ve okulu bıraktım! Sağlıklı beslenerek ve spor yaparak zayıfladım. Artık istediğim kıyafeti giyebiliyorum. Arkadaş edinebiliyorum" dedi.



        MUTLULUK 'SMA'NI
        Adana'da Vedat-Hilal Salman çiftinin kızı Yasmin Elif, 20 ay önce dünyaya geldi. 40 günlükken SMA hastası olduğu belirlendi. Aile, gen tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlarla tedavi için gerekli olan 1 milyon 849 bin dolar denkleştirildi. Anne Salman, "Emek verenler sayesinde bu anı yaşıyoruz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

        KÖTÜ SENARYO
        Hollywood'da 9 binden fazla senarist greve gitti. Senaryo yazımında yapay zeka kullanımının yasaklanmasını istedi. Disney ve Netflix de dahil olmak üzere büyük stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nden (AMPTP) yüksek ücretler talep etti. Yapay zeka botlarının senaryo yazımı ya da düzenlemesinde kullanılmasının yasaklanmasını istedi. Ancak bu talepleri reddedildi. Grevin Hollywood'a maliyetinin 2 milyar doları bulabileceği belirtildi.

        NERESİNDEN DUDAK!
        İngiltere'de yeni kralına kavuştu. Kral Charles, tacını takıp 40'ıncı hükümdar olarak tahta oturdu. Kraliyet'e rest çeken Prens Harry ise babasının töreninde arka sıralarda durdu. Uzmanlar da onun dudaklarını okudu. İddiaya göre Harry yanındaki kuzenine "Ailemin bana davranış biçimlerinden bıktım" diyordu. 28 saat sonra da ABD'yedönmek için yola koyuldu.



            'ACI' OMAN
            İstanbul Beşiktaş'ta Tiktok fenomeni Cioman lakaplı sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25), geçen ay bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan fenomen, otoparktaki aracına doğru yöneldi. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür etti. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelendi. Saldırganlar, fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp etti. Hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganlar Muhammet Coşkun Y, Mahsun S. ve İlhami K. yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



            DÜĞÜNE 'GELİN'!
            Hakkari'de Jirki Aşiret Lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman (25) ile İranlı Mahana Abdullahi (22) kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyündeki aşiret düğünüyle dünyaevine girdi. Düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 10 kişi tarafından sayıldı. Sayma işleminin ardından damada takılan paranın 5 milyon 300 bin TL, geline takılan altının ise 2.5 kilo olduğu açıklandı. 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe 10 bin kişi katıldı.



            PATRONUNU ÖLDÜRTTÜ
            Bursa'da A.Y. (38), hostes olarak çalıştığı servis aracının sahibi Kamil Öğütçü'nün (50) evine gitti. Patronuyla yaşadığı tartışma sonrası konumunu gönderdi. Erkek arkadaşı Ali Dinç'e (46), 'Bu adam beni rahatsız ediyor' mesajı ile şikayet etti. Adrese gelen Ali Dinç'in tabancayla vurduğu evli ve 3 çocuk babası Öğütçü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ali Dinç Dinç, tutuklandı.



                KEMALDERVİŞ KANSERE YENİLDİ
                Eskİ Bakan Kemal Derviş, ABD'de yaşamını yitirdi. Bir süredir amansız hastalıkla savaştığı öğrenildi. Derviş, 2001-2002'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilmişti. 2002'de CHP'den vekil seçilmişti.

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                Başkan Erdoğan, Hüseyin amca ile görüştü
                Haberler Yaşam Hayret bir 'sea': Yıllar önce ölümden dönen denizci ikinci oldu!
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