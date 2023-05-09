Hayret bir 'sea': Yıllar önce ölümden dönen denizci ikinci oldu!

Golden Globe Race yani Altın Küre Yarışı, dünyanın en zorlu deniz yolculuğu olarak adlandırıldı. Hintli denizci Abhilash Tomy de 2018'de yarışa katıldı. Hint Okyanusu'nun güneyinde şiddetli fırtınaya yakalandı. Sırt kemiği kırıldı! Tam 3.5 gün, okyanusta mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. 5 omuru parçalandığı için sayısız kez ameliyat oldu ve tedaviyle yeniden ayaklandı. Hayalinin peşinden koşan denizci, bu yıl da Bayanat isimli teknesine atladı. Dünya çevresini tura çıktı. Tam 236 gün 16 saatte yarışı tamamladı. Turnuvada ikinci olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Teknemle burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Şimdi üç buçuk yıl sonra, beni neredeyse öldüren aynı yarışa geri döndüm ve ikinci oldum...
'ÇÖP ŞİŞ'Tİ
Denizli'de Zeynep Doğan bir restoranın düzenlediği çöp şiş yarışmasına katıldı. 43 dakikada 360 çöp şiş yiyerek rekor kırdı! 45 bin TL ve İphone 14 Pro Max kazandı! "Aslında daha fazla yiyebilirdim ancak süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti" açıklaması yaptı.
AĞIR ZAFER MERSİN'DE
Mustafa Bekar (20), kilolarına dur diyemedi. Tartıda 143 kiloya kadar yükseldi! Arkadaşları tarafından sürekli dalga geçilince zayıflamaya karar verdi. Çok çabaladı, azmetti. Yalnızca spor yaparak ve sağlıklı beslenerek 6 ayda 57 kilo verdi! "Arkadaşlarım sürekli dalga geçiyordu! Bir gün ağlayarak sınıftan çıktım ve okulu bıraktım! Sağlıklı beslenerek ve spor yaparak zayıfladım. Artık istediğim kıyafeti giyebiliyorum. Arkadaş edinebiliyorum" dedi.