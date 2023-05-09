Hayret bir 'sea': Yıllar önce ölümden dönen denizci ikinci oldu!

Golden Globe Race yani Altın Küre Yarışı, dünyanın en zorlu deniz yolculuğu olarak adlandırıldı. Hintli denizci Abhilash Tomy de 2018'de yarışa katıldı. Hint Okyanusu'nun güneyinde şiddetli fırtınaya yakalandı. Sırt kemiği kırıldı! Tam 3.5 gün, okyanusta mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. 5 omuru parçalandığı için sayısız kez ameliyat oldu ve tedaviyle yeniden ayaklandı. Hayalinin peşinden koşan denizci, bu yıl da Bayanat isimli teknesine atladı. Dünya çevresini tura çıktı. Tam 236 gün 16 saatte yarışı tamamladı. Turnuvada ikinci olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Teknemle burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Şimdi üç buçuk yıl sonra, beni neredeyse öldüren aynı yarışa geri döndüm ve ikinci oldum...