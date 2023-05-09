Aydın'da 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen ve dört aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Denizli istikametinden Nazilli istikametine giden 38 VS 344 plakalı otomobilin sürücüsü A.M. (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil karşı şeride geçerken, o esnada Denizli istikametine doğru seyir halinde bulunan 21 TK 742 plakalı tırın sürücüsü R.S., otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevra sebebiyle savrulan tır yola devrildi.