Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Spor camiasını 80 milyon dolar dolandıran özel bir bankanın müdürü tutuklandı!

    Fatih Terim ve Arda Turan gibi ünlülerin 80 milyon dolarınıç arpan özel bir bankanın müdürü S.E. tutuklandı. Mağdurlar, Terim’in evinde buluştu ve banka yetkilisi arandı. Ancak cevap hepsini şok etti.

    Bank of!

    Özel bir bankanın şube müdürü olan S.E., aralarında Fatih Terim, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdı.

    Terim ve diğer futbolcuların şikayeti üzerine Erzan tutuklandı. Milyonlarca dolar kaptıran futbolcular geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in evine gitti. Burada bir toplantı yapan mağdurlar, özel bankanın bir yetkilisini aradı. Ancak o yetkili, resmi bir makbuz veya belgenin olmaması nedeniyle bu paranın ödenmeyeceğini söyledi. Terim ve futbolcular da bu duruma isyan etti.

    Mağdurların bir kısmının avukatlığını yapan Rezan Epözdemir ise bu işin takipçisi olacaklarını ve mağdurların zararının ödenmesi için hukuki yolları kullanacaklarını söyledi. Bu arada Fatih Terim ve diğer mağdurların Cumhurbsaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da yardım istedikleri iddia edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Emlak Konut
    Haberler Yaşam Spor camiasını 80 milyon dolar dolandıran özel bir bankanın müdürü tutuklandı!
        loading
        SON DAKİKA