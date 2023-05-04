Spor camiasını 80 milyon dolar dolandıran özel bir bankanın müdürü tutuklandı!

Özel bir bankanın şube müdürü olan S.E., aralarında Fatih Terim, kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Semih Kaya gibi çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdı.

Terim ve diğer futbolcuların şikayeti üzerine Erzan tutuklandı. Milyonlarca dolar kaptıran futbolcular geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in evine gitti. Burada bir toplantı yapan mağdurlar, özel bankanın bir yetkilisini aradı. Ancak o yetkili, resmi bir makbuz veya belgenin olmaması nedeniyle bu paranın ödenmeyeceğini söyledi. Terim ve futbolcular da bu duruma isyan etti.

Mağdurların bir kısmının avukatlığını yapan Rezan Epözdemir ise bu işin takipçisi olacaklarını ve mağdurların zararının ödenmesi için hukuki yolları kullanacaklarını söyledi. Bu arada Fatih Terim ve diğer mağdurların Cumhurbsaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da yardım istedikleri iddia edildi.