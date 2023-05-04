Hintliler düğün için özel uçakla Antalya'ya geldi! 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık evlilik





BİR TALİHLİYE 6.8 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 6 milyon 856 bin lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 261'er, 4+1 bilenler 851'er, 4 bilenler 69'ar, 3+1 bilenler 46'şar, 3 bilenler 12'şer, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

ÖLDÜRÜP 'DURMUŞ'

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye asıllı Özgür Durmuş'un (43), şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu sevgi evlerine yerleştirildi. Bu nedenle eşi İptahal Baba (29) ile arası açılan Durmuş, kayınpederi Abdo Baba (60), kayıvalidesi İnayet Hellah (59) ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba (28) ile tartıştı. Duruma öfkelenen Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin boğazını kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, İnayet Hellah'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralıları ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan İptahal Baba da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba tedavi altında. Olaydan sonra emniyete giderek teslim olan Özgür Durmuş'un ise sorgusunun sürüyor.

Ziya RAMOĞLU



TFF SALDIRISINA 7.5 YIL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun 285 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Cüneyd Uslu'nun, "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mahkeme heyetindeki bir üye hakim ise muhalefet şerhi koyarak sanık Uslu'nun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Olay günü ölümden dönmüştü.

Seda Nur GÜNAYDIN



EVLAT KATİLİ ARANIYOR

İstanbul Arnavutköy'de eşiyle boşanma aşamasında olan ve yaklaşık 1 ay önce, oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıyla Trabzon'a gittiği öne sürülen M.A. dün akşam saatlerinde geri geldi. M.A., oğlu Mutlucan Ateş (23) ile para yüzünden girdiği tartışmada oğlunu kafasından ve göğsünden silahla vurdu. Mutlucan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mutlucan Ateş'in cenazesi evden çıkarıldığı sırada, gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın ardından kaçan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen babanın peşine düştü.

Yunus Emre KAVAK



SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Malatya merkez Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde korkunç bir olay meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş olan ve mahallede emlakçılık yapan Mesut Demirhan (52), evine gittiği sevgilisi olduğu iddia edilen Zeliha Temel'i (42) tabanca ile vurdu. Mesut Demirhan, daha sonra aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Komşularının yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Zeliha Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mesut Demirhan hastaneye kaldırıldı.

Tahir ÖZÇELİK



GARSONU VURDULAR

Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde sitenin bahçesinde saat 00.00 sularında alkol aldıkları sırada Halil İbrahim Aksu, M.K. (58) ve M.B. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksu, tüfekle göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, garsonluk yapan Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, M.B. ve M.K'yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK



YALVARIYORUM KIZIMI BULUN

Çorum'da Türkçe kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Afganistan uyruklu Nilofar Afzeli (16) için polis arama çalışması başlattı. Baba Mohammad Afzeli, "Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'ne, 'Türkçe kursuna gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Yalvarıyorum kızımı bulun" dedi.



RAHAT UYU PROTEO

Meksika ekibi, depremzedeler için K.Maraş'a geldi. Köpekleri Proteo, burada can verdi. Türkiye de Meksika'ya 3 aylık Alman kurdu gönderdi.



C'ANA'VAR

Uşak'ta D.A. (24), ailesiyle otururken birden ayağa kalktı. 2 aylık bebeğini alıp 6. kattan attı. Ölen bebeğin evlilik dışı olduğu ortaya çıktı.



MOTORİNE 1.3 LİRA İNDİRİM

Akaryakıtta milyonları sevindiren haber geldi! Motorin fiyatları 1 lira 33 kuruş birden indirildi. Üst üste gelen müjdelerle depolar fullendi!



PARAM'PARÇA'!

Kadıköy'de Cihan Aymaz, sokak şarkıcısıydı! Alkollü Mehmet Caymaz, bir parça isteyip "Çal lan" diye bağırdı! Aymaz, "Sakin ol" şeklinde uyardı. Ama cani adam, genci bıçakladı! İkisi de denize yuvarlandı. Cinayet suda da durmadı!