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    Hintliler düğün için özel uçakla Antalya'ya geldi! 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık evlilik

    Hintliler, düğün için Türkiye'yi seçti. Bir aile özel uçakla Antalya'ya geldi. Genç çift 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğünle dünya evine girdi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Hint’alya

    Yabancılar, Antalya'da düğün yapmak için tüm imkanlarını seferber etti. Son olarak Hintli bir çift evlendi. Bu müthiş düğünlerden biri de Kanada'da ticaretle uğraşan Hint ailenin çocukları için gerçekleştirildi.

    Hazırlıklar 6 ay öncesinden başladı. Hindistanlı 250 davetlinin yanı sıra sanatçılar, 200 personel ve 25 Hint aşçı da özel uçaklarla kente geldi. Düğünün yapılacağı otel, binlerce çiçek kullanılarak süslendi. Onlarca tır malzeme kullanılarak Hint geleneklerine göre yapılan ve yine üç gün üç gece süren milyon dolarlık düğün, "Hoş geldiniz" partisiyle başladı. İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu 5 saat sürdü.



    'KOÇ'UM BENİM
    Balıkesir Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde 80. Geleneksel Damızlık Müzayedesi yapıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan 'Karacabey Merinosu'nu alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. 160 koç satışa çıkarıldı. Açık artırma 12 bin lira+KDV açılış ile başladı. Onlarca koçtan 1 tanesi vardı ki tam 76 bin 100 liraya satıldı. Hayvanı Manisa'dan Celal Sevgi aldı.



    DEPREM DEĞİL LASTİK ÖLDÜRDÜ
    Hatay'da Cuma Ateş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kaldı. Sağ kurtulmayı başardı. Depremin ardından Antalya Manavgat'a taşındı. Ancak V.B.'nin kullandığı tur otobüsünün sol arka lastiği canını aldı. Fırlayan lastik, 50 metre ileride kaldırımdaki kıyafet kumbarasına çarptı. Kıyafet kumbarası da kaldırımdaki Ateş'e çarparak yaraladı. Hastaneye yoğun bakıma kaldırılan Cuma Ateş, kurtarılamadı.



        TÜRKİYE'DE SAĞ 'SALİM'
        ABD'de yaşayan Salim Emre Baylav, kalp krizi getirdi. Dünyanın en ünlü kalp merkezlerinden Cleveland Clinic'te de çalışmış ünlü bir kardiyoloğa gitti. Söz konusu doktor iki damarının tıkalı olduğunu söyledi. By-Pass önerdi. Ancak o tedavi için Türkiye'yi seçti. Bir yakınının tavsiyesi ile rotayı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çevirdi. Stent takılıp iyileşti. Operasyonu ise Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu gerçekleştirdi.



        ZEKA YAPAY TEHLİKE GERÇEK
        Yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton (75), Google'dan ayrıldı. Yapay zekayla ilgili akıllara durgunluk veren şu açıklamaları yaptı: Sohbet robotları yakında insanlardan daha zeki olabilir. Bunun kötü amaçları için kullanılmasının önüne geçmek mümkün değil. Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanlık büyük tehlike yaşar" dedi.

        KILP'AYI' KURTULDU
        İtalya'da Andrea Papi (26), Trentino-Alto Adige dağlık bölgesinde koşu yaparken, ayı tarafından parçalandı. Yapılan araştırmada, aynı ayının iki kişiye daha saldırdığı ortaya çıktı. Yerel yöneticiler, yakalanan ayının ötenazi yapılarak öldürülmesi gerektiğini anlattı. Buna, hayvanseverler karşı çıktı. Mahkeme de idam etme emrinin askıya alındığını açıkladı.



            SARAYDA PANİK
            İngiltere'de Kral Charles'in 6 Mayıs'taki taç töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ancak Buckingham Sarayı'nda "av fişeği" paniği yaşandı. Sarayın arazisine önceki akşam saat 19.00'da av fişeği fırlattığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Fişeği fırlatan kişiye ait olan "şüpheli" bir çanta da incelemeye alındı.



            DARK END!
            Dünyada 'Karanlık internet', 'derin internet' olarak bilinen 'dark web'in adı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir twiti ile gündeme geldi. Avrupa Polisi (Europol), 2 yıldır takip ettiği bu oluşuma karşı önceki gün harekete geçti. Europol, Avrupa'da Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda ve Polonya'da baskın düzenledi. Europol ile anlaşmalı olan İngiltere, ABD, İsviçre ve Brezilya da kendi teşkilatlarıyla ülkelerindeki şüphelileri paketledi.

            175 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 175 milyon 712 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 768 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 479'ar, 3 bilenler 225'er, 2 bilenler ise 20'şer lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 6.8 MİLYON
                5+1 bilen bir kişi, 6 milyon 856 bin lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 261'er, 4+1 bilenler 851'er, 4 bilenler 69'ar, 3+1 bilenler 46'şar, 3 bilenler 12'şer, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

                ÖLDÜRÜP 'DURMUŞ'
                Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye asıllı Özgür Durmuş'un (43), şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu sevgi evlerine yerleştirildi. Bu nedenle eşi İptahal Baba (29) ile arası açılan Durmuş, kayınpederi Abdo Baba (60), kayıvalidesi İnayet Hellah (59) ve engelli kayınbiraderi Yahya Baba (28) ile tartıştı. Duruma öfkelenen Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin boğazını kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, İnayet Hellah'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralıları ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan İptahal Baba da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba tedavi altında. Olaydan sonra emniyete giderek teslim olan Özgür Durmuş'un ise sorgusunun sürüyor.
                Ziya RAMOĞLU

                TFF SALDIRISINA 7.5 YIL
                Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun 285 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Cüneyd Uslu'nun, "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mahkeme heyetindeki bir üye hakim ise muhalefet şerhi koyarak sanık Uslu'nun "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Olay günü ölümden dönmüştü.
                Seda Nur GÜNAYDIN

                EVLAT KATİLİ ARANIYOR
                İstanbul Arnavutköy'de eşiyle boşanma aşamasında olan ve yaklaşık 1 ay önce, oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıyla Trabzon'a gittiği öne sürülen M.A. dün akşam saatlerinde geri geldi. M.A., oğlu Mutlucan Ateş (23) ile para yüzünden girdiği tartışmada oğlunu kafasından ve göğsünden silahla vurdu. Mutlucan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mutlucan Ateş'in cenazesi evden çıkarıldığı sırada, gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, olayın ardından kaçan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen babanın peşine düştü.
                Yunus Emre KAVAK

                SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI
                Malatya merkez Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde korkunç bir olay meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş olan ve mahallede emlakçılık yapan Mesut Demirhan (52), evine gittiği sevgilisi olduğu iddia edilen Zeliha Temel'i (42) tabanca ile vurdu. Mesut Demirhan, daha sonra aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Komşularının yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Zeliha Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mesut Demirhan hastaneye kaldırıldı.
                Tahir ÖZÇELİK

                GARSONU VURDULAR
                Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde sitenin bahçesinde saat 00.00 sularında alkol aldıkları sırada Halil İbrahim Aksu, M.K. (58) ve M.B. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aksu, tüfekle göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, garsonluk yapan Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, M.B. ve M.K'yi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
                Erdoğan ÖZTÜRK

                YALVARIYORUM KIZIMI BULUN
                Çorum'da Türkçe kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Afganistan uyruklu Nilofar Afzeli (16) için polis arama çalışması başlattı. Baba Mohammad Afzeli, "Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'ne, 'Türkçe kursuna gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Yalvarıyorum kızımı bulun" dedi.

                RAHAT UYU PROTEO
                Meksika ekibi, depremzedeler için K.Maraş'a geldi. Köpekleri Proteo, burada can verdi. Türkiye de Meksika'ya 3 aylık Alman kurdu gönderdi.

                C'ANA'VAR
                Uşak'ta D.A. (24), ailesiyle otururken birden ayağa kalktı. 2 aylık bebeğini alıp 6. kattan attı. Ölen bebeğin evlilik dışı olduğu ortaya çıktı.

                MOTORİNE 1.3 LİRA İNDİRİM
                Akaryakıtta milyonları sevindiren haber geldi! Motorin fiyatları 1 lira 33 kuruş birden indirildi. Üst üste gelen müjdelerle depolar fullendi!

                PARAM'PARÇA'!
                Kadıköy'de Cihan Aymaz, sokak şarkıcısıydı! Alkollü Mehmet Caymaz, bir parça isteyip "Çal lan" diye bağırdı! Aymaz, "Sakin ol" şeklinde uyardı. Ama cani adam, genci bıçakladı! İkisi de denize yuvarlandı. Cinayet suda da durmadı!

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                Emlak Konut
                Haberler Yaşam Hintliler düğün için özel uçakla Antalya'ya geldi! 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık evlilik
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