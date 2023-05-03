Eski damadı tarafından vurulan kayınvalide Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Ergin gözyaşları içinde toprağa verildi!

Olay önceki gün Adana'nın Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde yaşandı. 5 ay önce eşinden boşanan Rahime Yıldız üç çocuğu ile birlikte annesi Şerife Yıldız'a yakın bir evde yaşamaya başladı. Uğur Doğan eski kayınvalidesinin evine doğru yola çıktı.

Doğan, kayınvalidesinin evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çocuklarını araçtan indirdi. Şerife Yıldız'ın evine gelen eski damat bahçede ayrıldığı eşi Rahime Yıldız ile tartıştıktan sonra "Sana akıl verenleri öldüreceğim" dedikten sonra ruhsatsız tabancasını çıkartıp tetiğe bastı. Ardından intihar etti.





HAKKINIZI HELAL EDİN

Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin olay yerinde yaşamını yitirirken, Cennet Yıldız tedavi altına alındı. Anne ve kızının cenazeleri gözyaşları arasında Akkuyu mezarlığında toprağa verildi. Ankara'da görev yapan 14 yıllık imam Ali Yıldız, annesi ile kız kardeşinin cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız, "Acımız çok büyük. Bugüne kadar binden fazla cenaze namazı kıldırttım ama ilk kez birinci derece yakınımın cenaze namazını kıldırıyorum Yükümüz çok ağır. Haklarınızı helal edin" dedi.

ZİYA RAMOĞLU