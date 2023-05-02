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    Elazığ'da kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kayınvalidesini bıçakladı

    Eşini öldürmeden önce internette ‘Şizofren nedir’, ‘Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur’ gibi aramalar yaptı. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

    Net plan patladı

    Elazığ'da Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın yaşadığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gitti. 112 Sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp eve girdi. Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi bacağından bıçakladı, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ı boğazını keserek öldürdü.

    Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Alkılınç'ın, korkunç cinayeti gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Cani, eşi Aslıhan Alkılınç'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.'yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Yaşam Elazığ'da kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kayınvalidesini bıçakladı
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