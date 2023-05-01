İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'nde Akit Medya'nın da içinde yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
YANGIN SONRASI KORKUNÇ MANZARA I VİDEO İZLE
Kısa sürede büyüyen yangın, 8 katlı binanın diğer katlarına da sıçramıştı.
14 SAATLİK MÜCADELE SONUCU KONTROL ALTNA ALINABİLMİŞTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle binada bulunan çalışanlar tahliye edildi. Yangın yaklaşık 14 saatlik yoğun müdahele sonucu kontrol altına alınmıştı.