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    • Yaşam
    • 01.05.2023 22:42
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    • 01.05.2023 22:43
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    Akit Medya Grubu binasında çıkan yangın sonrası korkunç manzara! Hatıralar kül oldu

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    Yangın sonrası korkunç manzara

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'nde Akit Medya'nın da içinde yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

    YANGIN SONRASI KORKUNÇ MANZARA I VİDEO İZLE



    Kısa sürede büyüyen yangın, 8 katlı binanın diğer katlarına da sıçramıştı.



    14 SAATLİK MÜCADELE SONUCU KONTROL ALTNA ALINABİLMİŞTİ
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle binada bulunan çalışanlar tahliye edildi. Yangın yaklaşık 14 saatlik yoğun müdahele sonucu kontrol altına alınmıştı.



        YANGIN SONRASI KORKUNÇ MANZARA
        Yaşanan felaketin ardından Akit TV Haber Koordinatörü         Muharrem Coşkun sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Çoşkun, "Korkunç manzara.. Yaklaşık 5 yıldır milyonlarla buluşmamıza vesile olan stüdyo ve reji ile birlikte hatıralarımız da kül oldu.." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Akit Medya Grubu binasında çıkan yangın sonrası korkunç manzara! Hatıralar kül oldu
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