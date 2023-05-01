



YANGIN SONRASI KORKUNÇ MANZARA

Yaşanan felaketin ardından Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun sosyal medya hesabından son durumu paylaştı. Çoşkun, "Korkunç manzara.. Yaklaşık 5 yıldır milyonlarla buluşmamıza vesile olan stüdyo ve reji ile birlikte hatıralarımız da kül oldu.." ifadelerini kullandı.

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