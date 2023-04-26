İstanbul'da gece kulübü çıkışı ABD'li kadın 2 kişinin kapkacına uğradı!

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz bir kapkaç yaşandı. Bir süre önce Türkiye'ye gelen ABD'li turist Nadia Willette R, eşiyle beraber Fındıklı'da bir otelde konaklamaya başladı. İkili ardından eğlenmek için gece kulübüne giderek bir süre alkol aldı. Sabaha karşı kulüpten ayrılan çift, otele doğru yola çıktı. Eşi önden yürüdüğü esnada 3 şahıstan 2'si kadının yanına yaklaştı.

Şahıslardan biri beline sarıldı. Diğeri de koluna girerek yürümeye devam etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar ardından kadının 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kadın, şahısların peşinden bir süre koştu ancak yakalayamadı. Turist kadının şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı.