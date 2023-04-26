İngiltere'de film gibi olay! Böbrek hastası Lucy köpeği sayesinde Katie'nin verdiği organla hayata bağlandı

Film gibi olay İngiltere'de yaşandı. Lucy Humphrey (44), Lupus hastasıydı. Böbrek yetmezliği vardı. 22 yıldır diyalize bağlıydı. Bir gün köpeklerini alıp sahilde tura çıktı. Bu sırada köpeği Indie, hızla bir kadına doğru koşmaya başladı.

Lucy, bu sırada Katie James adlı o kadından özür dileyince sohbet başladı. James, Humphrey'in böbrek hastası olduğunu öğrenince bir böbreğini ona vermek istediğini açıkladı. Ve ameliyat başarıyla yapıldı. Doktorlar bu durumun 22 milyonda 1 olduğunu açıkladı...





BU CEZAYI 'TINMAZ'

Bursa İznik'te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz, hayatında hiç İstanbul'a gitmedi. Fakat traktörüne tam 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi. Şoka giren Tınmaz "Kendim İstanbul'u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir? Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar, engel oluyor" diyerek isyan etti!