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    İngiltere'de film gibi olay! Böbrek hastası Lucy köpeği sayesinde Katie'nin verdiği organla hayata bağlandı

    Böbrek hastası Lucy’nin köpeği sahilde bir kadına koştu. Bu buluşma iki kadının dostluğunu kurdu. Ve Lucy, Katie’nin verdiği organla hayata tutundu. İşte sizler için derlediğimiz 26 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Can ’dog’stum

    Film gibi olay İngiltere'de yaşandı. Lucy Humphrey (44), Lupus hastasıydı. Böbrek yetmezliği vardı. 22 yıldır diyalize bağlıydı. Bir gün köpeklerini alıp sahilde tura çıktı. Bu sırada köpeği Indie, hızla bir kadına doğru koşmaya başladı.

    Lucy, bu sırada Katie James adlı o kadından özür dileyince sohbet başladı. James, Humphrey'in böbrek hastası olduğunu öğrenince bir böbreğini ona vermek istediğini açıkladı. Ve ameliyat başarıyla yapıldı. Doktorlar bu durumun 22 milyonda 1 olduğunu açıkladı...



    BU CEZAYI 'TINMAZ'
    Bursa İznik'te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz, hayatında hiç İstanbul'a gitmedi. Fakat traktörüne tam 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi. Şoka giren Tınmaz "Kendim İstanbul'u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir? Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar, engel oluyor" diyerek isyan etti!



    BAL AYISI!
    Baharın gelmesiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyandı! Tokat Başçiftlik'te bir ayı, Mürsel Şen'e ait 11 arı kovanını parçaladı! Her ilkbaharda aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Şen, isyan bayrağını açtı: Bahçeye gittiğimde kovanların parçalandığını gördüm. Ayılar kovanların içindeki balları yemiş, petekler parçalanmış ve arılarım da telef olmuştu. Binlerce liralık zararım var!



    ÖLÜ YATIRIM
    Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik uygulamasını ücretli yaptı! Tepki aldı! Kısa süre sonra geri adım atan ve 1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara mavi kişi iade eden Musk, yine kafaları karıştırdı! Hayatını kaybeden birçok ünlünün hesabına mavi tik eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu isimlerin arasında helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant, Michael Jackson ve Pele vardı.

        KRAL TÖREN!
        Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı. Tören için 100 milyon sterlin harcanacağı açıklandı. Prens Harry'nin ise babası Kral Charles'ın bu büyük gününe yalnız katılacağı hatırlatıldı. Ancak, oturacağı yer hakkında bir idida ortaya atıldı: Ailenin arasında yer almayacak. En arka sıralarda oturacak.



        GÖBEK HAVASI!
        Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan Bayramı'nı Burdur'da geçirmeyi kararlaştırdı. Memleketine gelen Karakaş, arkadaşları İzzet ve İbrahim Uçar ile birlikte Aziziye köyündeki ormanda mantar aradı. Üç genç, bir süre sonra sedir ve ladin ağaçlarının dibinde çok sayıda kuzugöbeği mantarına rastladı. Kurusunun kilosu 3 bin liradan satılan mantar çeşidinden 5 kilo toplayan arkadaşlar zeybek oynayarak kutlama yaptı. Bu neşeli anları sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.

        KAFADAN SKANDAL
        İstanbul Avcılar'da Mahbup Uzunay, annesini doktora götürdü. Tıp merkezinin tuğlalarından biri kafasına düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama öldü. Cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.



            ELİ'MEIS'E SAĞLIK
            Meis Adası'ndaki Stamatis Doulos'un (4) parmağı kapıya sıkıştı. Bölgede hastane bulunamadı. Türkıye düğmeye bastı. Tekneyle Kaş'a getirilen çocuğun parmağı kurtarıldı.



            BİR BUKET CİNAYET
            İstanbul Gaziosmanpaşa'da Aydın Altay, 13 Ocak'ta Tuncay Kurban (41), sırtından tabancayla vurularak hayattan kopardı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri her yerde aramaya başladı. Ancak katil, bu kez 23 Nisan'da Göktürk'te Buket Yorgancı'yı (22) başına bir el ederek katletti. Aydın Altay'ın saklandığı ev tespit edildi. Polis, operasyon yaparken bir el silah sesi geldi. Altay'ın silahla başına ederek intihar ettiği belirlendi.

            OLAYA 'GELİN'
            Muğla'da Kamil Ö. (72) ile gelini Hatice Ö. (46) arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı. Gelin, evden çıkarak soluğu ahırda aldı. Kayınpederi de av tüfeğiyle ahırda bulunan gelinine ateş açtı. Daha sonra Hatice Ö.'nün cesedini yakıp olay yerinden kaçtı. Ormanda yakalanan katil, tutuklandı.

            ÖLÜM KUYUSU
            Şanlıurfa Eyyübiye'de 2 yaşındaki Gülsüm Acu, su kuyusunun yanında oyun oynadığı sırada dengesini kaybetti. Kuyuya düştü. Ailesi ise hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler. iş makinesi ile çalışma başlattı. 3 saat yapılan kazı çalışması sonrası Gülsüm, yaralı olarak çıkartıldı. Kız ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Acu ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.



            7 MİLYON LİRA DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 7 milyon 126 bin lira devretti. 5 bilenler 61 bin 88'er, 4 bilenler bin 110'ar, 3 bilenler 60'ar, 2 bilenler 6'şar lira ikramiye alacak.

            YENİ BİRHİNTCİ
            Dünyanın en kalabalık ülkesi bu hafta değişecek. Hindistan 1 milyar 425 milyonluk nüfusuyla Çin'i geçecek.

            KALPSİZ HAYAT
            Antalya'da 18 yaşındaki Selahattin Hasyılmaz kalp krizi geçirdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti.

            'İYİ' KAPIŞTILAR!
            7'li Koalisyon'un ortaklarından İyi Parti'de gerilim sürüyor. İYİ Partili Aytun Çıray, daha önce İYİ Parti'nin oylarının baraj altına indiğini belirterek, "Oylarımız çok düşük toparlayamıyoruz" dedi. Çıray'a cevap Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi: En başından beri sadece problem oldun!..

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            Haberler Yaşam İngiltere'de film gibi olay! Böbrek hastası Lucy köpeği sayesinde Katie'nin verdiği organla hayata bağlandı
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