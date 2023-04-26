İngiltere'de film gibi olay! Böbrek hastası Lucy köpeği sayesinde Katie'nin verdiği organla hayata bağlandı

Film gibi olay İngiltere'de yaşandı. Lucy Humphrey (44), Lupus hastasıydı. Böbrek yetmezliği vardı. 22 yıldır diyalize bağlıydı. Bir gün köpeklerini alıp sahilde tura çıktı. Bu sırada köpeği Indie, hızla bir kadına doğru koşmaya başladı.
Lucy, bu sırada Katie James adlı o kadından özür dileyince sohbet başladı. James, Humphrey'in böbrek hastası olduğunu öğrenince bir böbreğini ona vermek istediğini açıkladı. Ve ameliyat başarıyla yapıldı. Doktorlar bu durumun 22 milyonda 1 olduğunu açıkladı...
BU CEZAYI 'TINMAZ'
Bursa İznik'te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz, hayatında hiç İstanbul'a gitmedi. Fakat traktörüne tam 54 kez otoyol ve köprü cezası geldi. Şoka giren Tınmaz "Kendim İstanbul'u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul'da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir? Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar, engel oluyor" diyerek isyan etti!
BAL AYISI!
Baharın gelmesiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyandı! Tokat Başçiftlik'te bir ayı, Mürsel Şen'e ait 11 arı kovanını parçaladı! Her ilkbaharda aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen Şen, isyan bayrağını açtı: Bahçeye gittiğimde kovanların parçalandığını gördüm. Ayılar kovanların içindeki balları yemiş, petekler parçalanmış ve arılarım da telef olmuştu. Binlerce liralık zararım var!
ÖLÜ YATIRIM
Twitter'ı satın alan Elon Musk, mavi tik uygulamasını ücretli yaptı! Tepki aldı! Kısa süre sonra geri adım atan ve 1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara mavi kişi iade eden Musk, yine kafaları karıştırdı! Hayatını kaybeden birçok ünlünün hesabına mavi tik eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu isimlerin arasında helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant, Michael Jackson ve Pele vardı.