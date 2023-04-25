İnsanlık suçu: 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın korkunç bilirkişi raporu açıklandı!

Ancak o binadan sağ kurtulmayı başaran Mulla Kenger, "Daha önce kolon vardı. 2017'den sonra o kolonu ben orada görmedim" ifadesini kullandı. Yakınlarını kaybeden aileler de işletlecilerin cinayete teşebbüsten yargılanmaları için çağrı yaptı.

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