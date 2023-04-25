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    İnsanlık suçu: 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın korkunç bilirkişi raporu açıklandı!

    Kahramanmaraş’ta 9 katlı Ezgi Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı! Tam 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bilirkişi korkunç ihmali açıkladı! Binanın zemin katındaki pastanenin kolon ve kirişleri kestiği anlaşıldı! Yakınlarını kaybedenler “Bu cana kast” açıklaması yaptı

    İnsanlık suçu!

    Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'nin 11 ili 7.7 v 7.6 şiddetindeki iki depremle yıkıldı. Can kaybı 50 bini aşarken, afetle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Enkazlarda yapılan her inceleme, 'Deprem değil bina öldürür' sözünün kanıtıydı! İhmalin onlarca canı hayattan kopardığı yer, Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'ydı. 18 daireli bina, depremde saniyeler içinde yıkıldı.

    2017'DEN SONRA YOK!
    Tam 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede binanın zemininde bulunan pastanenin tadilat sırasında kolon kesildiği, kirişlerde tahribat yaptığı anlaşıldı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada ifade veren pastanenin ortakları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel iddiaları yalanladı.

        Ancak o binadan sağ kurtulmayı başaran Mulla Kenger, "Daha önce kolon vardı. 2017'den sonra o kolonu ben orada görmedim" ifadesini kullandı. Yakınlarını kaybeden aileler de işletlecilerin cinayete teşebbüsten yargılanmaları için çağrı yaptı.

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        Haberler Yaşam İnsanlık suçu: 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın korkunç bilirkişi raporu açıklandı!
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