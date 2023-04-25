İnsanlık suçu: 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın korkunç bilirkişi raporu açıklandı!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye'nin 11 ili 7.7 v 7.6 şiddetindeki iki depremle yıkıldı. Can kaybı 50 bini aşarken, afetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Enkazlarda yapılan her inceleme, 'Deprem değil bina öldürür' sözünün kanıtıydı! İhmalin onlarca canı hayattan kopardığı yer, Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'ydı. 18 daireli bina, depremde saniyeler içinde yıkıldı.
2017'DEN SONRA YOK!
Tam 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede binanın zemininde bulunan pastanenin tadilat sırasında kolon kesildiği, kirişlerde tahribat yaptığı anlaşıldı.