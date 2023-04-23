Adli ‘tıp’ dedi!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Gabonlu öğrencinin ölümünde otopsi raporu açıklandı. Akıllarda ise cevaplanmayan sorular vardı...
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, 26 Mart'ta kayıplara karıştı. Cansız bedenine Filyos Çayı kenarında ulaşıldı! Şüphelilerden Dursun Acar 4. kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ise açıklandı. Buna göre Dina'nın boyun bölgesinde elle boğulma izi bulunmadı. Pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanmadı.