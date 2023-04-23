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    Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı: Adli ‘tıp’ dedi!

    Gabonlu Dina, Filyos Çayı’nda ölü bulundu! Hazırlanan otopsi raporu ise açıklanmayı bekleyen sırlarla doluydu... İşte sizler için derlediğimiz 23 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    Adli ‘tıp’ dedi!

    Tüm Türkiye'nin konuştuğu Gabonlu öğrencinin ölümünde otopsi raporu açıklandı. Akıllarda ise cevaplanmayan sorular vardı...

    Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, 26 Mart'ta kayıplara karıştı. Cansız bedenine Filyos Çayı kenarında ulaşıldı! Şüphelilerden Dursun Acar 4. kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

    İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ise açıklandı. Buna göre Dina'nın boyun bölgesinde elle boğulma izi bulunmadı. Pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanmadı.

        Olayın suda boğulma şeklinde meydana geldiği, ancak bunun birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu anlaşılamadı. Yani Dina'nın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu otopsi raporuyla aydınlatılamadı!

        BİR TİK ABARTTI
        Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldı. İlginç kararlara imza attı! Sosyal medya platformunda kullanılan 'mavi tik'i ücretli yaptı! Ödeme yapmayanların ise bu statülerini elinden aldı. Mavi tiki kaybedenlerin arasında Cristiano Ronaldo'dan Beyonce'a, Donald Trump'tan Papa Francis'e kadar birçok ünlü isim de vardı! Ancak Musk'ın bu hamlesi elinde patladı! Dünyanın en zengin adamı' unvanına sahip olan Elon Musk, servetinden 24 saatte 13 milyar dolarlık kayıp yaşadı.



        ENTER'EGG'SAN!
        Muğla'da erkek kuaförü İbrahim Aşgın, 1 yıl önce aldığı tavuklarına 'Kara kız' ve 'Kırçıllı' adını verdi. Zamanla evcilleşen tavuklar, berber dükkanını mesken edindi. Yumurtlamak için bile berber koltuğunu tercih etti! Aşgın, "İlk zamanlar herkes garipsiyordu. Zamanla alıştılar. Dükkanın maskotu oldular. Olayı duyan birçok vatandaş da tavukların yumurtlamasını görmek için geliyor" dedi.

            TARİHİ TÖREN
            İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı. Törenin nasıl yapılacağı 700 yıllık Kraliyet Kitabı'nda anlatıldı. Buna göre 3. Charles 700 yıllık tahta oturacak, 400 yıllık taç takacak, 200 yıllık pelerin giyecek. Ayrıca görene geliş ve dönüşte ise Aziz Edward Asası'nı da taşıyacak. İngiltere kral ve kraliçelerinin taç giyme törenlerine dair birçok detay, 1300'lü yıllarda yazılan Liber Regalis'e dayanıyor.



            GÖKBEY!
            Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY
            Helikopteri, TEI tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY
            Helikopteri'nin, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabileceği açıklandı.



            5 SAAT HAVADA KALIYOR
            ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/ sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla yaklaşık 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.



                ZAFERE YÜKSELDİ
                Özel bir okulda 9. sınıfta eğitim gören Selen Yüksel, 2007 yılında dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken kendisine "atrogripozis" adı verilen kemik ve kas hastalığı teşhisi konulan Selen, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Annesi ev hanımı, babası ticaretle uğraşan Selen'e doktorları, yoğun tedavi sürecinde yüzmeye başlaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

                Fizik tedavi olarak 5 yaşındayken yüzmeye başlayan Selen, bir yıl önce de profesyonel sporcu oldu. Sürekli kendisini geliştiren ve pes etmeyen Selen, okulunun ve ailesinin desteğiyle 6-9 Nisan tarihlerinde Aksaray'da yapılan okullar arası bedensel engelliler yarışmasına katıldı. Rakiplerini geride bırakan Selen, 50 metre sırt kategorisinde Türkiye birincisi, 100 metre serbestte Türkiye 2.'si, 50 metre serbest ve 100 metre sırt kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Birçok rekora da imza atan Yüksel, "Yeni hedefim Avrupa'da ülkemize altın madalya getirmek. Madalyalarımı boynuma takınca büyük bir gurur yaşadım ve ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. Engellilere önerim, hayata küsmeden hiç durmadan yapmak istedikleri her şeyi yapmalılar ve hayallerinin peşinden koşmalılar" dedi.



                LOZAN'DA CİNAYET!
                Nusaybin ilçesinde yaşayan Ahmet Bilek (18) ve Abdurrahman A., önceki gece geç saatlerde, Lozan caddesinde karşılaştığı grup ile tartışmaya başladı. Kısa sürüde büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, bıçaklı saldırıya uğrayan iki arkadaş, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Ahmet Bilek yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdurrahman A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



                    ELDE VAR MUTLULUK
                    Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Tenekeciler Sanayi Sitesinde köpük tankı imalatı yapan iş yerinin işletmecisi Mustafa Çetin, 3 ay önce her zamanki gibi iş yerinde çalışmaya başladı. Eksantrik pres isimli makinenin havasını açmayı unutan Çetin, dalgınlıkla makineyi çalıştırdı. Makineyi çalıştırır çalıştırmaz da pres makinesi elinin üzerine düştü. Sağ başparmağı hariç diğer 4 parmağı kopan Çetin, ameliyata alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ortopedi ve El Cerrahisi Uzmanları Ali Özdemir ve Erkan Sabri Ertaş, Çetin'in kopan parmakları yaklaşık 16 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası yerine dikti. Çetin, "Hala inanamıyorum. Şimdi bardağı tutup, yazı bile yazabiliyorum. İş yerime gidip çalışabiliyorum da. Çok şükür kısa süre içerisinde el fonksiyonları mı tekrar kullanabiliyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



                    İNTİ KAM UĞRUNA!
                    İstanbul'da Şili doğumlu Türk Sebastian Aziz Çelikbaş (20), kız arkadaşının tutuklamasından sorumlu tuttuğu torbacılardan intikam almak istedi. Hazırladığı polis kimliğiyle yeleği giydi. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Torbacının arkadaşı, Çelikbaş'a peş peşe ateş etti. Genç, hayatını kaybetti. Polis, gözaltına aldığı 7 kişiden 4'ünü tutukladı.

                    JAPON MÜHENDİS VİNÇ KURBANI
                    İstanbul Tuzla Tersanesi'nde Panama bayraklı Chmical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59), vinç raylarından geminin teknik açıdan eksik olan yerlerinin fotoğraflarını çekmek istedi. O sırada vinç operatörü Tevrat Ç. (55) gemiye eşya yüklemek için hareket ettirince vinç, Japon mühendise çarptı. Hayatını kaybeden Ozaki'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ozaki'nin cenazesinin önümüzdeki günlerde Japonya'ya gönderileceği öğrenildi. Yakalanan Tevrat Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Yunus Emre KAVAK)



                        166 MİLYON DEVRETTİ
                        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 165 milyon 840 bin 941 lira devretti. 5 bilenler 433 bin 561 lira, 4 bilenler 2 bin 588 lira, 3 bilenler 182 lira, 2 bilenler ise 19 lira 30 kuruş alacak.



                        ÖLÜMCÜL OYUN
                        Samsun Bafra'da Turan U. (66), ruhsatlı tabancasıyla oynarken silah birdenbire ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, komşusu Onur Temiz'in (19) göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Temiz, ağır yaralı halde Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Turan U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                        DİLENCİNİN GÜNLÜK CİROSU 11 BİN TL
                        Ramazan ayı ile birlikte Bursa İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, birçoğu şehir dışından olan dilencilerin artması üzerine sıklaştırdığı denetimlerde 34 istismarcı dilenciyi yakalayarak gözaltına aldı. Küçük yaştaki çocuğunu da alet eden istismarcı Fatma S.'yi gözaltına alan ekipler merkezde yaptığı incelemeler neticesinde dilencinin üzerinden çıkan 11 bin 330 liraya el koydu. Fatma S., "Beni bırakın" diye yalvardı.

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                        Aileye 6 adımda koruma
                        Haberler Yaşam Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı: Adli ‘tıp’ dedi!
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