Adli ‘tıp’ dedi!

Fizik tedavi olarak 5 yaşındayken yüzmeye başlayan Selen, bir yıl önce de profesyonel sporcu oldu. Sürekli kendisini geliştiren ve pes etmeyen Selen, okulunun ve ailesinin desteğiyle 6-9 Nisan tarihlerinde Aksaray'da yapılan okullar arası bedensel engelliler yarışmasına katıldı. Rakiplerini geride bırakan Selen, 50 metre sırt kategorisinde Türkiye birincisi, 100 metre serbestte Türkiye 2.'si, 50 metre serbest ve 100 metre sırt kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Birçok rekora da imza atan Yüksel, "Yeni hedefim Avrupa'da ülkemize altın madalya getirmek. Madalyalarımı boynuma takınca büyük bir gurur yaşadım ve ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. Engellilere önerim, hayata küsmeden hiç durmadan yapmak istedikleri her şeyi yapmalılar ve hayallerinin peşinden koşmalılar" dedi.