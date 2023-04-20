RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak.