Yıllar önce Almanya'ya taşınan Yıldırım S. 100 metre uzunluğundaki caddeyi satın alarak komşularına şoke eden mektup bıraktı!

Gurbetçi, 2 bin 500 Euro'ya cadde satın aldı! Komşularına çağrı yaptı: Arabanızı fark etmek istiyorsanız caddeyi benden alın! Şoke eden olay Almanya'nın Zweibrücken yaşandı. Özel mülk olan Siebenpfeiffer Caddesi, geçtiğimiz yıl açık artırmaya çıktı. Gurbetçi Yıldırım S. de fırsatı kaçırmadı!

Şehrin en merkezi konumundaki caddeye 2 bin 500 Euro saydı! Ardından komşularına mektup yolladı! "3 Mayıs'a kadar süreniz var. Bu tarihe kadar caddeyi kullanmak için benden satın alın" yazılı kağıdı görenler, şoka uğradı! 100 metre uzunluğundaki caddenin yerine yeni bir düzenleme yapılmasının bedeli ise 180 bin Euro çıktı! Mahalle sakinlerini panik sardı!