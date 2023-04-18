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    Hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı diğer oyunculara yasak listesini sıraladı!

    İtalyan voleybolcu Julia Ituma, İstanbul’da kaldığı otel odasından yere çakıldı! Kurtarılamadı. Takımı, diğer oyunculara yasak listesini sıraladı: Olayla ilgili konuşmak ve röportaj yapmak yasak.

    Set çektiler

    Tüm dünyayı şoke eden olay İstanbul Üsküdar'da yaşandı. İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit takımıyla karşılaştı. Sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Takım otele yerleştikten saatler sonra acı bir olay yaşandı.

    18 yaşındaki İtalyan voleybolcu Julia Ituma, sabah 05.31'de 6. kattaki odasından zemine çakıldı! Kurtarılamadı. Olayla ilgili 'intihar' iddiaları gündeme gelirken hem Türkiye'de hem de İtalya'da soruşturma başlatıldı. Igor Gorgonzola Novara ise sıkı tedbirler aldı. Buna göre takım, antrenmanlarını kapalı yapacağını açıkladı. Oyunculara ise yaşanan olayla ilgili açıklama yapmayı yasakladı.



    CENAZESİ BUGÜN...
    Sır bir şekilde hayatını kaybeden Julia Ituma için bugün Milano'da cenaze töreni düzenlenecek. Genç oyuncu San Filippo Neri Oratory Kilisesi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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    Haberler Yaşam Hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın takımı diğer oyunculara yasak listesini sıraladı!
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