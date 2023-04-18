Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.04.2023 06:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 06:44
    ABONE OL

    Fatih'te vincin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

    Fatih'te sepetli vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    AJANSLAR
    Fatih’te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı

    Fatih'te gece saatlerinde sepetli vinç çalışma yapıldığı sırada devrildi. Kazada 2 vinç operatörü hafif şekilde yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Molla Gürani Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında, Oğuzhan Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında 34 GGV 199 plakalı sepetli vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 2 operatör hafif şekilde yaralandı.

    Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan operatörlere ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

    ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
    Polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapatarak önlem aldı. Devrilen sepetli vinç, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kapatılan yol vincin kaldırılmasından sonra tekrar araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Bursa’da tarih meydana çıkıyor
    Haberler Yaşam Fatih'te vincin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        loading
        SON DAKİKA