Fatih'te vincin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Fatih'te gece saatlerinde sepetli vinç çalışma yapıldığı sırada devrildi. Kazada 2 vinç operatörü hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Molla Gürani Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında, Oğuzhan Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında 34 GGV 199 plakalı sepetli vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 2 operatör hafif şekilde yaralandı.