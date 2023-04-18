Depreme yakalanan Malatyalı Karapınar ailesine gönderilen yardım parası yanlışlıkla Nijeryalı futbolcunun hesabına yattı!

Yüzyılın afeti, 11 ili yıktı. Devlet millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Bu kapsamda afetzedelerin hesaplarına 10 bin TL yatırıldı. Malatyalı Karapınar Ailesi'nin de evi depremde hasar alınca yardım beklemeye başladı.
Ancak para yanlışlıkla ikameti evlerinde gözüken Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Nijeryalı futbolcu Tobi Iwaloye'ye yatırıldı. Tobi Iwaloye'nin satın aldığı evde daha önce ikamet ettiğini öğren Yılmaz Karapınar, çağrı yaptı: Tobi, paramızı bize gönder!
HAYALLERİ YARIM KALDI
K.maraşlı Melek Güneş, 6 Şubat gecesi enkaz altında kaldı. 75'inci saatte kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 gün sonra hayata gözlerini kapadı. Sevgilisi Adem Doğan, her ay 1 kez Melek'in kabrini ziyaret ettiğini açıkladı. "Yarım kalan bütün hayallerimizi gerçekleştireceğim. Melek, benim için çok kıymetliydi" diye ağladı.
LE'ANA'RDO
Almanya'da doğan Demirbilek Yiğit, 2013'te İtalya'ya taşındı. Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşadı. Çift, oğulları Leonardo Maximus dünyaya geldikten sonra ayrıldı. İtalyan mahkemesi Leonardo'nun velayetini babaya bıraktı. Anne ise hukuk mücadelesi başlattı. Dün Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi Leonardo'nun 3. kez İtalya'ya iade edilmesi kararını aldı. Baba iyan bayrağını açtı: Karar bozulacak!