Depreme yakalanan Malatyalı Karapınar ailesine gönderilen yardım parası yanlışlıkla Nijeryalı futbolcunun hesabına yattı!

'CAR'ŞILIK VERDİ!

Antalya Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu eşi ile anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından eski eşten hiç beklenmeyen bir hamle geldi. Evliliğinin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti doğum günü pastası üzerine yazdırdığı 'iyi ki bitti' notuyla gösteren kadın, bunu bir de sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım, Abdurrahman Akman'ın da dikkatinde kaçmadı. Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve üzerine 'Boşandım, iyi ki bitti' diye yazdırdı.