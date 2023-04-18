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    Depreme yakalanan Malatyalı Karapınar ailesine gönderilen yardım parası yanlışlıkla Nijeryalı futbolcunun hesabına yattı!

    Malatyalı Karapınar Ailesi, depreme yakalandı. Hesaplarına 10 bin TL’lik yardım yatacaktı. Ancak para yanlışlıkla Nijeryalı futbolcu Tobi Iwaloye’ye yollandı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Yanlış olmuş Tobi!

    Yüzyılın afeti, 11 ili yıktı. Devlet millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Bu kapsamda afetzedelerin hesaplarına 10 bin TL yatırıldı. Malatyalı Karapınar Ailesi'nin de evi depremde hasar alınca yardım beklemeye başladı.

    Ancak para yanlışlıkla ikameti evlerinde gözüken Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Nijeryalı futbolcu Tobi Iwaloye'ye yatırıldı. Tobi Iwaloye'nin satın aldığı evde daha önce ikamet ettiğini öğren Yılmaz Karapınar, çağrı yaptı: Tobi, paramızı bize gönder!

    HAYALLERİ YARIM KALDI
    K.maraşlı Melek Güneş, 6 Şubat gecesi enkaz altında kaldı. 75'inci saatte kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak 4 gün sonra hayata gözlerini kapadı. Sevgilisi Adem Doğan, her ay 1 kez Melek'in kabrini ziyaret ettiğini açıkladı. "Yarım kalan bütün hayallerimizi gerçekleştireceğim. Melek, benim için çok kıymetliydi" diye ağladı.

    LE'ANA'RDO
    Almanya'da doğan Demirbilek Yiğit, 2013'te İtalya'ya taşındı. Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşadı. Çift, oğulları Leonardo Maximus dünyaya geldikten sonra ayrıldı. İtalyan mahkemesi Leonardo'nun velayetini babaya bıraktı. Anne ise hukuk mücadelesi başlattı. Dün Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi Leonardo'nun 3. kez İtalya'ya iade edilmesi kararını aldı. Baba iyan bayrağını açtı: Karar bozulacak!



        ADIM ADIM ZAFER
        İstanbul'da yaşayan Alihan Şeker, 3 yıl önce silahlı saldırıya uğradı. Omurilik zedelenmesinden dolayı göğüsten aşağısı felç kaldı! Tam 2 yıl yatağa bağımlı kaldı! Doktorların oturabilmesi bile ihtimal vermediği genç omurilik pili sayesinde ilk adımlarını attı. Şimdilerde fizik tedavisi süren Şeker, "Şimdi istediğim zaman bir yere tek gidebiliyorum. Eskiden kolumu bile kaldıramıyordum, alkış yap dediklerinde ellerimi çırpamıyordum. Çok zoruma gidiyordu böyle yaşamak gerçekten. Şimdi sağlığıma kavuştum" ifadesini kullandı.



        'SEA'CİLYA!
        İtalya'nın Sicilya Bölgesi'ne bağlı Katanya şehri açıklarında büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Ekipler, ihbar üzerine hava birlikleri ile bölgede kontrol yaptı. Ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Denizden toplanan 70 kadar paketin üzerinde ışık ve sinyal verici cihaz bulunduğu anlaşıldı. Paketlerin içinden de piyasa değeri 400 milyon euro olan 2 ton kokain çıktı. Uyuşturucunun sahibi araştırılıyor...



        MALİK'HANEDAN'
        İngiltere'de Kral Charles'in 6 Mayıs'taki taç giyme töreni için hazırlıklar hız kazandı. Törende 35 ülkeden gelecek 600 askerle birlikte 6 bin güvenlik görevlisinin tedbir alacağı açıklandı. Bu arada Charles'ın serveti de ortaya çıktı. Charles'ın kişisel servetinin net değerinin 600 milyon sterlin (745 milyon dolar) olduğu hatırlatıldı. Kraliyet mülkleri Sandringham Malikanesi ve Balmoral Kalesi'nin de Kral Charles'in kendi serveti arasında olduğu anlaşıldı.



            CANIM BENİM
            Milli Eğitim Bakanlığı, 'evde ders' dönemi başlattı. Engeli yüzünden okula gidemeyen yüzlerce çocuk, eğitimden geri kalmadı. Konya'da engelli Dilara Güney (13), okul sıralarına oturamadı. Odasında kendisi için görevlendirilen öğretmen Büşra Rençber'den ders almaya başladı. Söyledikleri, herkesi duygulandırdı: "Okuyup öğretmen olmak istiyorum. Başaracağım"...
            TOLGA YANIK

            'CAR'ŞILIK VERDİ!
            Antalya Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu eşi ile anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından eski eşten hiç beklenmeyen bir hamle geldi. Evliliğinin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti doğum günü pastası üzerine yazdırdığı 'iyi ki bitti' notuyla gösteren kadın, bunu bir de sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım, Abdurrahman Akman'ın da dikkatinde kaçmadı. Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve üzerine 'Boşandım, iyi ki bitti' diye yazdırdı.

            AH BE ELİF
            İstanbul'da Elif Naz Seyhan (14) ailesiyle tartıştı. 15. kattaki terasa çıktı. Bir anda yere çakıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

                161 MİLYON DEVRETTİ
                6 + JOKER bilen çıkmayınca 161 milyon 821 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 354 bin 708'er, 4 bilenler 2 bin 943'er, 3 bilenler 183'er, 2 bilenler 19'ar lira alacak.



                BİR MİLYON DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca bir milyon 34 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 568'er, 8 bilenler 538'er, 7 bilenler 97'şer, 6 bilenler 16'şar, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 15'er lira alacak.

                TUTUKLANDI
                Konya'da, bir ay önce emekli olan ve bunalıma girince önceki gün eşi Semra (50), çocukları Aslıhan (20) ve Mehmet Özçelik'i (24) tabanca ile vuran emekli polis memuru Salim Özçelik (49) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özçelik'in intihar girişiminde bulunacağı sırada önce odaya giren eşine ateş ettiği, ardından da boğuşma esnasında kızını ve oğlunu vurduğu öğrenildi. Olayın ardından çatı katına çıkan Salim Özçelik'in intihar etmek istediği ancak tabancasına sıkışan kovanı çıkartamadığı için başarılı olamadığı belirtildi.
                Tolga YANIK



                    KADİR GECESİ COŞKUSU
                    Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve tüm camilerde idrak edildi.

                    KATİL ŞURUP
                    Kamerun'da Naturcold adlı şuruptan içen 6 çocuk, fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

                    SİVRİSİNEK DEHŞETİ
                    Kadir Karaoğlanoğlu'nu Antalya'da sivrisinek ısırdı. Fil hastalığına yakalandı. Evden çıkamadı.

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                    Haberler Yaşam Depreme yakalanan Malatyalı Karapınar ailesine gönderilen yardım parası yanlışlıkla Nijeryalı futbolcunun hesabına yattı!
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