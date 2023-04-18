Afyonkarahisar'da feci kaza! Küçük çocuğun haykırışları yürekleri parçaladı

Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında korkunç bir trafik kazası meydana geldi. B.Ö.'nün kullandığı 03 AEK 370 plakalı otomobilin önünde seyreden U.Ç., isimli şahsın kullandığı 34 DDF 197 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu yaşandı.

Kazada, sürücü B.Ö., ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.U., R.U., Ş.U., M.U., E.U., yaralanırken, Elmas Ulucan ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'da seçim gezisi için Sandıklı ilçesine giderken yolda gördüğü trafik kazasındaki yaralıya dakikalarca müdahale eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan'ı çabaları yetersiz kaldı.

Arslan, "Olaya tesadüfen oradan geçerken müdahale etmek zorunda kaldım. Mesleğimizin gereğini yaptık. 112 Acil Servis gelene kadar oradaki stabilizasyonu sağlamaya çalıştık. Sağlık ekiplerimiz geldikten sonra da beraber hastaların müdahalelerini ve sabitlemelerini yaptıktan sonra nakillerini sağladık. Burada üzüldüğüm bir olay müdahale ettiğimiz bir hanımefendinin vefatının hastaneden bilgisini aldım" dedi.