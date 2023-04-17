Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın babası feryat etti!

Gözaltına alınan birlikte yaşadığı komiser yardımcısı D.Y, "İntihar etti" deyince serbest bırakıldı. Kızını kaybeden acılı baba Mustafa Akbaş ise isyan etti. Akbaş, "Bu olaydan 5 gün önce bize gelerek kızımla evlenmek istediğini söyledi. Kızım cinayete kurban gitti. Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa'dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş. En son benim kızımın başına patladı. Neyse cezası çekmesini istiyorum. Serbest bırakılması çok kötü, adaletsizlik. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi. Ceyhan TORLAK

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