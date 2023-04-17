Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın babası feryat etti!

    Güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş, polis lojmanında ölü bulundu. Birlikte kaldığı komiser yardımcısı D.Y, serbest kalınca baba Mustafa Akbaş, “D.Y’nin ilk vukuatı değil. Sürgün olarak gelmiş. Bırakılması adaletsizlik” diye konuştu.

    En baba feryat

    Manisa Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından önceki gün silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri, eve gitti. Güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ı (26) başından vurulmuş bir şekilde bulunca sağlık ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde bulunan Akbaş, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

    Gözaltına alınan birlikte yaşadığı komiser yardımcısı D.Y, "İntihar etti" deyince serbest bırakıldı. Kızını kaybeden acılı baba Mustafa Akbaş ise isyan etti. Akbaş, "Bu olaydan 5 gün önce bize gelerek kızımla evlenmek istediğini söyledi. Kızım cinayete kurban gitti. Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa'dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş. En son benim kızımın başına patladı. Neyse cezası çekmesini istiyorum. Serbest bırakılması çok kötü, adaletsizlik. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi. Ceyhan TORLAK

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Karmod
    Haberler Yaşam Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın babası feryat etti!
        loading
        SON DAKİKA