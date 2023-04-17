Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ın babası feryat etti!

Manisa Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından önceki gün silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri, eve gitti. Güzellik salonu işletmecisi Yeşim Akbaş'ı (26) başından vurulmuş bir şekilde bulunca sağlık ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde bulunan Akbaş, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan birlikte yaşadığı komiser yardımcısı D.Y, "İntihar etti" deyince serbest bırakıldı. Kızını kaybeden acılı baba Mustafa Akbaş ise isyan etti. Akbaş, "Bu olaydan 5 gün önce bize gelerek kızımla evlenmek istediğini söyledi. Kızım cinayete kurban gitti. Bu şüphelinin ilk vukuatı değilmiş. Manisa'dan Demirci ilçesine sürgün olarak gelmiş. En son benim kızımın başına patladı. Neyse cezası çekmesini istiyorum. Serbest bırakılması çok kötü, adaletsizlik. Kızımın hiçbir sıkıntısı yoktu" dedi. Ceyhan TORLAK