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    Bu acıya yürek dayanmaz: Acılı anne yavrularına doyamadı!

    Elçin Ezer, depremde iki evladını kaybetti. Acısını şu sözlerle dile getirdi: "Ayaklarım hala beni evimin enkazına götürüyor. Orada çocuklarımın kokusunu alıyorum." İşte sizler için derlediğimiz 16 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    Anne yüreği

    Asrın felaketi Hatay'ıda yerle bir etti! Depremin üzerinden 2 ay geçse de yaşanan acı hiç bitmedi. Elçin Ezer, çocukları Mertcan ile Nazlı Ölmez'i kaybetti. Kendisi de 96 saat sonra enkazdan kurtarılabildi.

    Yaşadığı acıya rağmen şehri terk etmeyen Ezer'in sözleri yüreklere işledi: Binamız 50. saniyede yıkıldı. Tavan üzerimize çöktü. Kızımın son sözü 'Anne ölmek istemiyorum' oldu. Birinci günün akşamına kadar da kızım yaşadı. Sonra sesi kesildi. Enkaz yığını da olsa insan memleketinde huzur buluyor. Çünkü çocuklarımın, annemin burada olduğunu biliyorum. Ayaklarım beni istemsiz bir şekilde enkaza götürüyor. Orada sanki çocuklarımın kokusu varmış gibi hissediyorum.



    HUKUK SAVAŞI
    Coronavirüs salgını tüm dünyayı esir aldı. Milyonlarca kişiye, aşı uygulandı. Almanya ise ilginç bir karara imza attı! Ülkede aşı sonrası kalp rahatsızlığı, yüz felci ve işitme sorunu yaşayanlar, soluğu mahkemede aldı. Şimdiye kadar 301 kişinin tazminat başvurusu onaylandı. Bu kişilerin ömür boyu her ay 164 ila 854 euro arasında ödeme alacağı açıklandı. Konuyla ilgili aşı üreticisi BioNTech de açıklama yaptı. "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı.



        ÖLÜMDEN DÖNDÜ
        Rize'de yaşayan Miraç Kalay (7), 11 Nisan'da rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Çekilen MR'da mıknatıslı demir bilye yuttuğu anlaşıldı! Apart topar ameliyata alınan Miraç'ın bilyeler nedeniyle 3 yerden bağırsağının delindiği anlaşıldı.

        Çocuk Cerrahisi uzmanı Halil İbrahim Çakmak uyardı: "Bu tip oyuncakları, objeleri evde bulundurmamak gerek. Çünkü bağırsak delinmesi hayati tehlike oluşturan bir durum. Bu bakımdan evimizde çocukların yutabileceği boyutta oyuncakları bulundurmayalım."



        SARAY'DA 'KATE'KULLİ
        İngiliz halkı ile Kraliyet ailesi arasında 'mücevher' krizi patlak verdi. Resmi devlet hediyelerinin toplandığı Ulusal Koleksiyon'da 11 parça mücevherin eksikliği üzerine araştırma yapıldı. Koleksiyonu yöneten Royal Collection Trust, toplam 80 milyon sterlin (1.9 milyar TL) değerindeki mücevherin kendilerinde olmadığını açıkladı. Buckingham Sarayı Kraliçe Camilla ve Galler Prensesi Kate Middleton tarafından kullanılan hediyelerin neden kraliyet koleksiyonunda olmadığını açıklayamadı!..



            KABUS DÖNDÜ
            2021'de Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına alan deniz salyasına (müsilaja) benzer görüntüler, dün sabah Kadıköy Caddebostan sahilinde kaydedildi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, görüntüyü değerlendirdi. Gazioğlu, "Geçtiğimiz yıllarda masif kütle uzun süre varlığını devam ettirdi. Denizdeki oksijen geçirgenliği üzerine müsilaj çok etki ediyor. Ortamdaki pek çok yapıyı tüketiyor. Biz artık bu yapıyı tanıyoruz. Müsilajla ilgili bilgi birikimine sahip olduk. Bu bir süreç, denizdeki biyo çeşitliliğin devamlılığını sağlamamız lazım. Tabiat kendi işini yapıyor. Örnek alınması gerekiyor" ifadelerini kaydetti.



            TERÖR'SİS'T SALDIRI
            Japonya'da Şinzo Abe suikastının ardından Başbakan Fumio Kişida'ya da bir saldırı yapıldı. Önceki gün Wakayama eyaletinde seçim çalışmalarına katılan Kişida'nın yakınına sis bombası atıldı. Kişida saldırıda yara almadı. Kaosun ardından 24 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.



            TOGG'A NAZAR BONCUĞU!
            ABD ve Avrupa'da sınıfının en iyi otomobili seçilen milli ve yerli otomobil Togg'a ilk nazar boncuğu... Ankara'nın Sincan ilçesinde sahiplerine dağıtılan yerli otomobil Togg'a, dalgın bir sürücü arkadan çarptı. FIAT marka araç bir hayli hasar alırken, Togg'un arka tamponu biraz ezildi. Bu olay, sosyal medyada, "Milli gururumuzun nazar boncuğu" olarak yorumlandı.



                SİBER OPERASYON 14 GÖZALTI
                Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından İnstagram'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. bu yolla yaklaşık 20 milyonluk vurgun yapan 14 kişilik suç şebekesini dün Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda yakaladı. Çok sayıda telefon, GSM hatları ve bilgisayar ele geçirilirken hepsinin inceleme altına alındığına dikkat çekildi . (Ömer ÇETİN)



                GİZLİ HESAP VAR!
                Ünlü yemek sipariş uygulaması 'Yemek Sepeti' 2021 yılında siber saldırıya karşı çaresiz kalmıştı. Şirketin 27 Mart'ta duyurduğu ve 25 Mart'ta gerçekleştiğini belirttiği siber saldırı, aslında 18 Mart'ta yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yemeksepeti'nin o tarihte veri ihlalinde etkilen müşteri sayısı 21 milyon 504 bin 83. Yemeksepeti şimdi de kendisi suç duyurusunda bulundu. Şirket yetkilileri, kendilerine ait platformda kayıtlı hesapların çeşitli internet sitelerinde para karşılığında satıldığını ve indirimli siparişler vaat edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yemeksepeti uygulamasının kullanıcıları ve kurum çalışanlarının şikâyetleri sonrası, hesap satan kişilerin dolandırıcılık yaptığını belirten yetkililer sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. (Atakan IRMAK)

                SON DERECE ACI!
                Samsun'da yaşayan Mustafa Bolat (69), dün kızını ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Esma Çiçek (38) ile Kaplıkaya Deresi kenarına gitti. Çiçek, fotoğraf çekmek istedi. Ancak dengesini kaybetti. Suya düşen kızının akıntıya kapıldığını gören Mustafa Bolat da suya atladı. Aramakurtarma çalışmasının sonucunda baba-kızın cansız bedenine ulaşıldı.

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                Emekçiye CHP zulmü
                Haberler Yaşam Bu acıya yürek dayanmaz: Acılı anne yavrularına doyamadı!
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