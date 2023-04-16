Bu acıya yürek dayanmaz: Acılı anne yavrularına doyamadı!





GİZLİ HESAP VAR!

Ünlü yemek sipariş uygulaması 'Yemek Sepeti' 2021 yılında siber saldırıya karşı çaresiz kalmıştı. Şirketin 27 Mart'ta duyurduğu ve 25 Mart'ta gerçekleştiğini belirttiği siber saldırı, aslında 18 Mart'ta yapıldığı ortaya çıkmıştı. Yemeksepeti'nin o tarihte veri ihlalinde etkilen müşteri sayısı 21 milyon 504 bin 83. Yemeksepeti şimdi de kendisi suç duyurusunda bulundu. Şirket yetkilileri, kendilerine ait platformda kayıtlı hesapların çeşitli internet sitelerinde para karşılığında satıldığını ve indirimli siparişler vaat edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yemeksepeti uygulamasının kullanıcıları ve kurum çalışanlarının şikâyetleri sonrası, hesap satan kişilerin dolandırıcılık yaptığını belirten yetkililer sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. (Atakan IRMAK)



SON DERECE ACI!

Samsun'da yaşayan Mustafa Bolat (69), dün kızını ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Esma Çiçek (38) ile Kaplıkaya Deresi kenarına gitti. Çiçek, fotoğraf çekmek istedi. Ancak dengesini kaybetti. Suya düşen kızının akıntıya kapıldığını gören Mustafa Bolat da suya atladı. Aramakurtarma çalışmasının sonucunda baba-kızın cansız bedenine ulaşıldı.

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