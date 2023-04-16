Bu acıya yürek dayanmaz: Acılı anne yavrularına doyamadı!

Asrın felaketi Hatay'ıda yerle bir etti! Depremin üzerinden 2 ay geçse de yaşanan acı hiç bitmedi. Elçin Ezer, çocukları Mertcan ile Nazlı Ölmez'i kaybetti. Kendisi de 96 saat sonra enkazdan kurtarılabildi.
Yaşadığı acıya rağmen şehri terk etmeyen Ezer'in sözleri yüreklere işledi: Binamız 50. saniyede yıkıldı. Tavan üzerimize çöktü. Kızımın son sözü 'Anne ölmek istemiyorum' oldu. Birinci günün akşamına kadar da kızım yaşadı. Sonra sesi kesildi. Enkaz yığını da olsa insan memleketinde huzur buluyor. Çünkü çocuklarımın, annemin burada olduğunu biliyorum. Ayaklarım beni istemsiz bir şekilde enkaza götürüyor. Orada sanki çocuklarımın kokusu varmış gibi hissediyorum.
HUKUK SAVAŞI
Coronavirüs salgını tüm dünyayı esir aldı. Milyonlarca kişiye, aşı uygulandı. Almanya ise ilginç bir karara imza attı! Ülkede aşı sonrası kalp rahatsızlığı, yüz felci ve işitme sorunu yaşayanlar, soluğu mahkemede aldı. Şimdiye kadar 301 kişinin tazminat başvurusu onaylandı. Bu kişilerin ömür boyu her ay 164 ila 854 euro arasında ödeme alacağı açıklandı. Konuyla ilgili aşı üreticisi BioNTech de açıklama yaptı. "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı.