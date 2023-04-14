Falçatalı dehşet! Hemşire Dicle Naz kaldığı evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Sakarya'daki Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde hemşire olarak görev yapan Dicle Naz'dan (27) bir süredir haber alınamadı. Genç hemşireyi merak eden iş arkadaşları, soluğu tek başına yaşadığı evinde aldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
KANLAR İÇİNDEYDİ
Ekipler, çilingir yardımıyla eve girince Dicle Naz'ı, boğazı falçatayla kesilmiş halde, yerde yatarken buldu. Genç hemşirenin öldüğü anlaşıldı. Cenaze otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsiden sonrasında netlik kazanacak.
NE YAPTIN EVLAT!
Erzurum'da üniversiteli Ahmet Yavuz Köşebent (25), dün sabah tartıştığı annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent'a (62) bıçakla saldırdı. Anne, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baba, hastaneye kaldırıldı. Kendisi de hafif yaralanan saldırgan, gözaltına alındı.
KİMLİK BUNALIMI
Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. 11 ilde yapılan operasyonla, 20 kişiyi ele geçirdi. Çetenin, binlerce kişinin e-posta adreslerine ve sosyal medya hesaplarına sahte e-mailler gönderdikleri, bu kişilerin bilinçsizce veya bir anlık dalgınlıkla e-mailleri açmasıyla birlikte kişisel verilerini ele geçirdikleri belirlendi. Hacker'ların milyonlarca kişinin hesapları üzerinden ele geçirdikleri kişisel verilerini daha sonra internet ve telefon dolandırıcılarına yüksek meblağlardan satış yaptıkları öğrenildi.