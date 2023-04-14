Falçatalı dehşet! Hemşire Dicle Naz kaldığı evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Sakarya'daki Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde hemşire olarak görev yapan Dicle Naz'dan (27) bir süredir haber alınamadı. Genç hemşireyi merak eden iş arkadaşları, soluğu tek başına yaşadığı evinde aldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

KANLAR İÇİNDEYDİ

Ekipler, çilingir yardımıyla eve girince Dicle Naz'ı, boğazı falçatayla kesilmiş halde, yerde yatarken buldu. Genç hemşirenin öldüğü anlaşıldı. Cenaze otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsiden sonrasında netlik kazanacak.