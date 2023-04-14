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    Enkazdan çıkartılan binlerce araç afetin boyutunu gözler önüne serdi!

    Yüzyılın felaketi 11 ili yıktı geçti. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Binaların altında kalan araçların çekildiği parklar ise dehşetin resmiydi.

    Foto şok

    Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden iki ay geçti. Ancak acısı da etkileri de hala dinmedi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ortaya çıkan bazı kareler ise dehşetti. Enkazdan çıkarılan araçların götürüldüğü toplama alanları, araba mezarlığını andıran görünümleriyle felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

    Hatay'da da araçlar, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekildi. Bugüne kadar 780 araç çıkışının yapıldığı otoparkta 2 bine yakın araç bulunuyor. Araçların çıkışları şaselerinden ve plakalarından tespit edilerek tescil belgeleri ile kendisine ya da birinci derece yakınına emniyet tescilinden sağlanıyor. NEZİR GÜNEŞ

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    Emlak Konut
    Haberler Yaşam Enkazdan çıkartılan binlerce araç afetin boyutunu gözler önüne serdi!
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