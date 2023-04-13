Minik bedeniyle koca yük: Enkaz altından çıkarılan babasına refakatçilik yapıyor!

Kahramamaraş merkezli iki depremin üzerinden 2 ay geçti. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken devlet millet el ele verip yaraları sarmak için harekete geçti.
Depremin en çok vurduğu illerin başında gelen Hatay'da ise enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. Hasar tespit çalışmalarında belirlenen yıkık ya da acil yıkılacak 21 bin 391 binanın 12 bin 836'sında enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yapıldı.
Buna göre, 13 bin 392 yıkık yapıdan 7 bin 230'unun enkazı tamamen kaldırılırken, 1252'sinde çalışmalar devam ediyor. Acil yıkılması gereken 7 bin 999 yapıdan 5 bin 606'sında yıkım işlemleri tamamlandı, 3 bin 722'sinin de enkazı belirlenen alanlara taşındı.