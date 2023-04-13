Minik bedeniyle koca yük: Enkaz altından çıkarılan babasına refakatçilik yapıyor!

Depremin en çok vurduğu illerin başında gelen Hatay'da ise enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. Hasar tespit çalışmalarında belirlenen yıkık ya da acil yıkılacak 21 bin 391 binanın 12 bin 836'sında enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yapıldı.