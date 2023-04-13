Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Minik bedeniyle koca yük: Enkaz altından çıkarılan babasına refakatçilik yapıyor!

    Kahramanmaraş merkezli asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş depremi Adıyaman'ı da yıktı. Ameliyatlı olduğu için bacakları alçıda olan Hasan Hüseyin Turgut da enkazda kaldı. Turgut, komşularının yardımı ile binadan çıkarıldı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kendisine kızı Meryem Semra Turgut'un (8) refakatçilik yaptığını anlattı.

    Sözün bittiği yer

    Kahramamaraş merkezli iki depremin üzerinden 2 ay geçti. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken devlet millet el ele verip yaraları sarmak için harekete geçti.

    Depremin en çok vurduğu illerin başında gelen Hatay'da ise enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. Hasar tespit çalışmalarında belirlenen yıkık ya da acil yıkılacak 21 bin 391 binanın 12 bin 836'sında enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yapıldı.

    Buna göre, 13 bin 392 yıkık yapıdan 7 bin 230'unun enkazı tamamen kaldırılırken, 1252'sinde çalışmalar devam ediyor. Acil yıkılması gereken 7 bin 999 yapıdan 5 bin 606'sında yıkım işlemleri tamamlandı, 3 bin 722'sinin de enkazı belirlenen alanlara taşındı.


        Bu kapsamda kentte yıkık ve acil yıkılacak yapıların yüzde 60'ının yıkımı gerçekleştirildi, enkazı kaldırıldı. Ortaya bomboş meydanlar kaldı.
        Bir zamanlar cıvıl cıvıl insan seslerin hakim olduğu meydanlarda acı bir sessizlik hakimdi.

        CANIM BABAM
        K.maraş depremi Adıyaman'ı yıktı. Ameliyatlı olduğu için bacakları alçıda olan Hasan Hüseyin Turgut da enkazda kaldı. Turgut, komşularının yardımı ile binadan çıkarıldı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kendisine kızı Meryem Semra Turgut'un (8) refakatçilik yaptığını anlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Yaşam Minik bedeniyle koca yük: Enkaz altından çıkarılan babasına refakatçilik yapıyor!
            loading
            SON DAKİKA