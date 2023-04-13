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    • Yaşam
    • 13.04.2023 16:36
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    • 13.04.2023 16:42
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    Adıyaman Sincik'te deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler...

    Son dakika haberleri... Adıyaman Sincik'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin derinliği 7 km olarak duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Adıyaman’da deprem!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin etkilediği bölge sallanmaya devam ediyor.

    ADIYAMAN'DA DEPREM
    Adıyaman Sincik'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

    "Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Sincik (Adıyaman) Tarih:2023-04-13 Saat:16:26:58 TSİ Enlem:38.118 N Boylam:38.567 E Derinlik:7 km"

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        2023.04.13 16:26:58 38.0507 38.5645 6.2 -.- 4.3 4.3 ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

        2023.04.13 16:19:45 39.9543 42.7070 7.1 -.- 1.9 -.- KOKULUPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel

        2023.04.13 16:07:57 37.2083 35.8927 1.8 -.- 1.7 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel

        2023.04.13 15:21:34 38.3895 37.4667 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.04.13 14:50:08 39.8585 41.1252 14.8 -.- 2.3 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

        2023.04.13 14:35:37 37.5925 37.5323 1.1 -.- 1.7 -.- YUMAKLICERIT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.04.13 14:33:05 37.9782 36.3493 16.6 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.04.13 14:30:15 36.0768 36.2067 15.0 -.- 1.3 -.- AKDARI-ALTINOZU (HATAY) İlksel

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        Emlak Konut
        Haberler Yaşam Adıyaman Sincik'te deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler...
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