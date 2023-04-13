Adıyaman Sincik'te deprem! Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler...

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Sincik (Adıyaman) Tarih:2023-04-13 Saat:16:26:58 TSİ Enlem:38.118 N Boylam:38.567 E Derinlik:7 km"
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Sincik (Adıyaman) Tarih:2023-04-13 Saat:16:26:58 TSİ Enlem:38.118 N Boylam:38.567 E Derinlik:7 km"
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2023.04.13 16:26:58 38.0507 38.5645 6.2 -.- 4.3 4.3 ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.13 16:19:45 39.9543 42.7070 7.1 -.- 1.9 -.- KOKULUPINAR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2023.04.13 16:07:57 37.2083 35.8927 1.8 -.- 1.7 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.04.13 15:21:34 38.3895 37.4667 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.13 14:50:08 39.8585 41.1252 14.8 -.- 2.3 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2023.04.13 14:35:37 37.5925 37.5323 1.1 -.- 1.7 -.- YUMAKLICERIT-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.13 14:33:05 37.9782 36.3493 16.6 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.13 14:30:15 36.0768 36.2067 15.0 -.- 1.3 -.- AKDARI-ALTINOZU (HATAY) İlksel