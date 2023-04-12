Enkaz altından 7 saat sonra kurtarılan Kırkıcı ailesi yaşadıkları korkuyu anlattı: "Betonun altında yaşadıklarımı unutmam mümkün değil"





Tam eşi ve çocuklarıyla kaçmak üzereyken apartman yıkıldı! 7 saat boyunca enkaz altında kalan aile, yardıma giden vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. 'Enkaz altındaki 7 saati hiç unutamayacağız' diyen Kırkıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: Depreme uykuda yakalandık. Çocuklarımı uyandırana kadar apartman yıkıldı. 7 saat enkaz altında kaldık. Tanımadığımız kişiler bizim sesimizi duyup, önce çocuklarımızı, sonra da bizi çıkardı. Sadece bizim bina yıkıldı zannettik ama her tarafın yıkıldığını gördük. 4 katlı binadan 13 aileden, 3 aile sağ çıktık. Başka kurtulan olmadı. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturuyorduk. Bizler, kurtarılınca komşularımız şaşırmış. Çünkü 3'üncü kat kaldırımla aynı seviyeye gelmiş. 7 saat hiç unutulacak gibi değil.

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