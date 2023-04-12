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    Enkaz altından 7 saat sonra kurtarılan Kırkıcı ailesi yaşadıkları korkuyu anlattı: "Betonun altında yaşadıklarımı unutmam mümkün değil"

    Deprem, Hatay’ı da yıktı. Enkaz altında kalan Kırkıcı ailesi, 7 saat sonra kurtarıldı! Dilek Kırkıcı, yaşadıkları korkuyu şöyle anlattı: "Apartmanda 13 aileydik. yalnızca 3 aile kurtulduk, betonun altında yaşadıklarımı unutmam mümkün değil." dedi.

    İmdadına ’yedi’ştiler

    Afet, asrındı! Acının ise tarifi imkansızdı. 6 Şubat'ta 9 saat arayla yaşanan depremler 11 ili yıktı. Enkazdan çıkan her hikaye yürekleri yaktı. İşte o afeti yaşayanlardan birisi de Dilek Kırkıcı'ydı. 3 çocuk annesi genç kadın, depreme uykusunda yakalandı. Hemen çocuklarını uyandırdı.



    Tam eşi ve çocuklarıyla kaçmak üzereyken apartman yıkıldı! 7 saat boyunca enkaz altında kalan aile, yardıma giden vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. 'Enkaz altındaki 7 saati hiç unutamayacağız' diyen Kırkıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: Depreme uykuda yakalandık. Çocuklarımı uyandırana kadar apartman yıkıldı. 7 saat enkaz altında kaldık. Tanımadığımız kişiler bizim sesimizi duyup, önce çocuklarımızı, sonra da bizi çıkardı. Sadece bizim bina yıkıldı zannettik ama her tarafın yıkıldığını gördük. 4 katlı binadan 13 aileden, 3 aile sağ çıktık. Başka kurtulan olmadı. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturuyorduk. Bizler, kurtarılınca komşularımız şaşırmış. Çünkü 3'üncü kat kaldırımla aynı seviyeye gelmiş. 7 saat hiç unutulacak gibi değil.

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    7200 gün heyecanı
    Haberler Yaşam Enkaz altından 7 saat sonra kurtarılan Kırkıcı ailesi yaşadıkları korkuyu anlattı: "Betonun altında yaşadıklarımı unutmam mümkün değil"
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