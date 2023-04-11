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    • Yaşam
    • 11.04.2023 14:53
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    • 11.04.2023 14:55
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    Ardahan milletvekili aday listesi 2023 AK Parti! 28. dönem AK Parti Ardahan milletvekili adayları kimler oldu?

    AK Parti il il milletvekili aday listeleri belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı." dedi. Peki Ardahan milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28. dönem Ardahan milletvekili aday listesi 2023 AK Parti!

    Ardahan milletvekili aday listesi 2023 AK Parti!

    14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listeleri açıklandı. AK Parti, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) il il tüm listeleri sundu. Peki 28. dönem AK Parti Ardahan milletvekili adayları kimler oldu?

    ARDAHAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    Kaan Koç

    Güven Karakoyun

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

    Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        AK Parti’den aday tanıtım toplantısı!
        Haberler Yaşam Ardahan milletvekili aday listesi 2023 AK Parti! 28. dönem AK Parti Ardahan milletvekili adayları kimler oldu?
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