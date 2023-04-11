AK Parti’nin milletvekili adayı Yücel Arzen kimdir, kaç yaşında nereli? Yücel Arzen nereden aday? AK Parti seçim şarkısının sahibi...

AK Parti Milletvekili Adayı olan Yücel Arzen hakkında detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...
YÜCEL ARZEN KİMDİR?
1970 yılında Adana'da doğan Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı.
Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri'ye piyano ve bağlama çalmıştır. 150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı. Yücel Arzen'in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.