AK Parti’nin milletvekili adayı Yücel Arzen kimdir, kaç yaşında nereli? Yücel Arzen nereden aday? AK Parti seçim şarkısının sahibi...

Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri'ye piyano ve bağlama çalmıştır. 150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı. Yücel Arzen'in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.