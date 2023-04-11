AK Parti Karabük milletvekili isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karabük milletvekili adayları kimler oldu?

Türkiye 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile sandık başına geçecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler ise başvuru tarihi, şartları ve alacakları ücretleri merak ediyor.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.