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    • Yaşam
    • 11.04.2023 12:14
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    • 11.04.2023 12:16
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    AK Parti Karabük milletvekili isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karabük milletvekili adayları kimler oldu?

    28. dönem AK Parti Karabük milletvekili adayları kimler oldu sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Seçim takviminin netlik kazanması ile birlikte siyasi partiler de il il milletvekili adaylarını duyurdu. AK Parti Karabük 1. 2. 3. sıra milletvekili aday listeleri de yayımlandı. Peki 28. dönem AK Parti Karabük milletvekili adayları kimler oldu? İşte aday listesi...

    AK Parti Karabük milletvekili isim listesi 2023!

    2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için hazırlıklar devam ederken, son dakika gelişmesine göre AK Parti Karabük milletvekili isim listesi belli oldu. Peki 28. dönem AK Parti Karabük milletvekili adayları kimler oldu?

    AK PARTİ KARABÜK ADAY LİSTESİ 2023

    KARABÜK 1 CEM ŞAHİN

    KARABÜK 2 DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ

    KARABÜK 3 HÜSEYİN GÜNDOĞDU

    Türkiye 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile sandık başına geçecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler ise başvuru tarihi, şartları ve alacakları ücretleri merak ediyor.

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

    Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

        Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

        Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylar eklenecektir.

        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

        14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için görev başvuruları henüz başlamadı. Dolayısıyla YSK seçimde görev yapacaklar için güncel ücretleri duyurmadı. Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir.

        2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

        SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

        Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.
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        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam AK Parti Karabük milletvekili isim listesi 2023! 28. dönem AK Parti Karabük milletvekili adayları kimler oldu?
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