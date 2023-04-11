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    • Yaşam
    • 11.04.2023 08:42
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    • 11.04.2023 09:39
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    28. dönem AK Parti Denizli Milletvekili adayları kimler? AK Parti Denizli adayları isim listesi! Denizli'den kim aday oldu?

    AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Denizli ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Denizli Milletvekili adayları...

    takvim.com.tr
    28. dönem AK Parti Denizli Milletvekili adayları kimler?

    AK Parti Denizli milletvekili adayları, 9 Nisan Pazar günü YSK'ya teslim edilen listede yer aldı. İşte detaylar...

    AK PARTİ 28. DÖNEM DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU!

    Denizli 1. sıra - Cahit Özkan

    Denizli 2. sıra - Şahin Tin

    Denizli 3. sıra - Nilgün Ök

    Denizli 4. sıra - Ekrem Başer

    Denizli 5. sıra - Osman Yüceliş

    Denizli 6. sıra - Birtan Şahan

    Denizli 7. sıra - Feride Kabadayıla

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        Haberler Yaşam 28. dönem AK Parti Denizli Milletvekili adayları kimler? AK Parti Denizli adayları isim listesi! Denizli'den kim aday oldu?
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