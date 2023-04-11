28. dönem AK Parti Denizli Milletvekili adayları kimler? AK Parti Denizli adayları isim listesi! Denizli'den kim aday oldu?

AK Parti Denizli milletvekili adayları, 9 Nisan Pazar günü YSK'ya teslim edilen listede yer aldı. İşte detaylar...
AK PARTİ 28. DÖNEM DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU!
Denizli 1. sıra - Cahit Özkan
Denizli 2. sıra - Şahin Tin
Denizli 3. sıra - Nilgün Ök
Denizli 4. sıra - Ekrem Başer
Denizli 5. sıra - Osman Yüceliş
Denizli 6. sıra - Birtan Şahan
Denizli 7. sıra - Feride Kabadayıla
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra