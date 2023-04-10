Şehit Uzman Çavuş'un köpeği Atmaca'nın vefası yürekleri sızlattı!





Baba Feramuz Akdal, "Geri geldiğimizde ilk yaptığı şey koşarak eve girmek oldu. Sonra Ahmet'in fotoğraflarının olduğu odada oturdu. Atmaca geri döndü, evinde. Şu anda çok mutlu" dedi.

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