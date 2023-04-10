Şehit Uzman Çavuş'un köpeği Atmaca'nın vefası yürekleri sızlattı!

Şehidin emaneti, depremin ardından evine gitti. Sevinci, yüreklere işledi. Uzman Çavuş Ahmet Akdal, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısı sonucu 2021'de şehadete erdi. İki yıl boyunca birlikte görev yaptığı mayın arama köpeği Atmaca'ya ise gazilik unvanı verildi. 3 aylık tedavinin ardından iyileşen Atmaca, taburcu edildi. Şehit Akdal'ın ailesi oğullarının emaneti olan köpeği sahiplendi.
Anne Remziya Akdal, 'üzerine oğlumun kokusu sinmiş' dediği Atmaca'yı sevgiyle besledi. Ancak 6 Şubat'taki deprem, Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın baba evine de hasar verdi. Sarsıntıyı hisseden Akdal Ailesi, Atmaca'yı da alarak güçlükle kaçabildi. 2 ay boyunca Antalya'daki bir yurda yerleştirilen aile, evlerindeki tadilat çalışması bitince Atmaca'yla birlikte yeniden Kahramanmaraş'a gitti.
Baba Feramuz Akdal, "Geri geldiğimizde ilk yaptığı şey koşarak eve girmek oldu. Sonra Ahmet'in fotoğraflarının olduğu odada oturdu. Atmaca geri döndü, evinde. Şu anda çok mutlu" dedi.