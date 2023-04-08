Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın anne ve babası evlerinde çıkan yangın sonucunda yaşamlarını yitirdi

Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Ancak, yangın sırasında 2. katta oldukları belirlenen emekli astsubay Yücel Aktaş (86) ile emekli memur Nesrin Aktaş (83) çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri anlaşıldı.
ELEKTRİK ŞÜPHESİ
Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra belirlenecek. Yangında uykularında yakalanan yaşlı çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.