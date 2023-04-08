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    Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın anne ve babası evlerinde çıkan yangın sonucunda yaşamlarını yitirdi

    Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın acı günü. Babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş’ın evlerinde yangın çıktı. Dumandan zehirlenen çift, kurtarılamadı.

    Alev alev!

    Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Hemen olay yerine gelen arazözlerle yangına söndürülmeye çalışıldı.

    Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Ancak, yangın sırasında 2. katta oldukları belirlenen emekli astsubay Yücel Aktaş (86) ile emekli memur Nesrin Aktaş (83) çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri anlaşıldı.



    ELEKTRİK ŞÜPHESİ
    Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni, ekiplerin detaylı incelemesinden sonra belirlenecek. Yangında uykularında yakalanan yaşlı çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın anne ve babası evlerinde çıkan yangın sonucunda yaşamlarını yitirdi
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