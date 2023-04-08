Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın anne ve babası evlerinde çıkan yangın sonucunda yaşamlarını yitirdi

Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Hemen olay yerine gelen arazözlerle yangına söndürülmeye çalışıldı.