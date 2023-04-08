Denizli Valisi Ali Fuat Atik depremin ilk gününden beri sahada: Gündüzleri enkaz başında akşamları ise iftar sofrasında depremzedelerle!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizi yıktı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı. Devlet tüm imkanlarını seferber edip vatandaşın yaralarını sarmaya başladı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de canı pahasına bu seferberliğe katıldı.
Kanser olan Atik, depremin ilk günü koordinasyon vali olarak atandı. Hatay'da göreve başladı. Boynuna kemoterapi şişesini takıp afetzedeler için çalıştı. Onları hiç yalnız bırakmadı. Tam 2 aydır bölgede olan Ali Fuat Atik, zaman zaman tedavisini konteynerde aldı.
Ama Hatay'ı hiç bırakmadı. Gündüz enkazdaki çalışmalara katılırken, akşamları da iftar sofralarında depremzedeleri ağırladı. "Bizim burada olmamız gerekiyordu. Çalışmamız gerekiyordu. Burayı bırakıp gidemezdik. Yardıma ihtiyacı olan insanlara bilgi birikimimizle yardımcı olmalıydık. Ve buradayız" ifadelerini kullandı.