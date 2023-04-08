Denizli Valisi Ali Fuat Atik depremin ilk gününden beri sahada: Gündüzleri enkaz başında akşamları ise iftar sofrasında depremzedelerle!

Kanser olan Atik, depremin ilk günü koordinasyon vali olarak atandı. Hatay'da göreve başladı. Boynuna kemoterapi şişesini takıp afetzedeler için çalıştı. Onları hiç yalnız bırakmadı. Tam 2 aydır bölgede olan Ali Fuat Atik, zaman zaman tedavisini konteynerde aldı.