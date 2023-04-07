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    • Yaşam
    • 07.04.2023 18:03
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    • 07.04.2023 18:03
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    Zonguldak'ta dehşet anları: Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İsmail Karanfil, tartıştığı üst kat komşusu 38 yaşındaki Serkan Karaduman'ı tabancayla ağzından vurarak yaraladı.Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu

    Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Şamlar köyünde meydana geldi. İsmail Karanfil ile üst kat komşusu Serkan Karaduman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karanfil, evden aldığı tabanca ile Karaduman'a ateş açtı.

    Ağzına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Serkan Karaduman, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaduman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    İsmail Karanfil, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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    Haberler Yaşam Zonguldak'ta dehşet anları: Tartıştığı üst komşusunu ağzından vurdu
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