Kocaeli'de bilindik dolandırıcılık! FETÖ'cü yalanına inandı 50 bin lirasından oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Himmet Yıldız'ı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı.
Telefonun ucundaki dolandırıcı, inşaat işçisini ikna etmek için, aile fertlerinin ismini ve TC kimlik numarasını tek tek söyleyerek, "Senin TC kimlik numaranla dolandırıcılık yapıyorlar." dedi.
Neye uğradığını şaşıran Yıldız, bir süre daha dolandırıcı ile konuşmaya devam etti.
"BANA BACANAK DİYE HİTAP ET"
Dolandırıcı, Yıldız'a, hesabındaki parasının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek, "Bankaya gidip hesabındaki parayı söylediğimiz hesaba gönder. Bankaya gittiğinde ise bana 'Bacanak' diye hitap et. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir." yalanını söyledi.
Yıldız'ın buna inanmaması üzerine "Polisim" diyen şüpheliden sonra kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Yıldız ile konuşmaya başladı.
"DEVLET PARAYI GERİ GÖNDERECEK"
Sözde savcı, Himmet Yıldız'ı korkutarak, "Senin bilgilerin ve hesabındaki para kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor. Bankaya git, hesabındaki parayı çek ve bize gönder. Devlet parayı tekrar hesabına gönderecek." dedi.
50 BİN LİRA GÖNDERDİ
Telefonda konuştuğu dolandırıcıya inanan Yıldız, korkuyla hesabındaki 50 bin lirayı çekerek, dolandırıcılara gönderdi. İnşaat işçisi, dolandırıcıların tekrardan para istemesi üzerine polis merkezine gitti.
Olayı anlatan inşaat işçisi, burada dolandırıldığını anladı.
78 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde E.G isimli şahıs operasyonla gözaltına alındı.