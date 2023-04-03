Kocaeli'de bilindik dolandırıcılık! FETÖ'cü yalanına inandı 50 bin lirasından oldu





"Bana 'Beni aradığın zaman bacanak diye hitap et. Şifremiz, kodumuz budur. Telefon açık olsun, kimseyle konuşmuyorsun. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir' dedi. 'Ben böyle şeylere pek inanmıyorum, içime sinmiyor' dedim. O da 'Ben seni 155'e bağlayacağım' dedi. 155 ile konuşuyorum, telsiz sesleri de açık. Devletimin karakolu diye güvendim, insan güvenmez mi devletine?



Bu sefer 'Seni savcılığa bağlıyorum' dedi. Savcı olduğunu söyleyen biriyle görüştüm. O da bana 'Sen ne yapıyorsun ne ayaksın?' 'Yoksa sen de mi FETÖ'cü ayaklarındansın' diyerek beni panik yaptırdı. Bana bir banka hesap numarası verdi ve 'Çabuk git paraları yatır' dedi. 'Bu hesaba 50 bin TL yatırman lazım. Hatta başka bankada paran varsa onları da yatırman lazım' dedi. Bankaya gittim, o hesaba parayı yatırdım. Bankadan çıktıktan sonra bana 'Başarılar diliyorum. Devletin için görevini yaptın' dedi.