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    Gabonlu Ibouanga annesine öldürülebileceğini söylemiş

    Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu Ibouanga’nın annesine gönderdiği sesli mesajlar ortaya çıktı. Üniversiteli kız, Karabük’te öldürülebileceğini anlattı: Bırak Sakarya’ya gideyim, sana yalvarıyorum anneciğim

    Yalvarıyorum anne!
    Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu Dinabongho Ibouanga'nın (17) bir hafta önce Filyos Çayı'ndan cesedi çıktı. 3 ay önce öğrenci olarak Türkiye'ye gelen Dinabongho'nun ölümünün suda boğularak meydana geldiği ortaya çıktı. Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker'in dosyadan örnek alma ve dosyayı inceleme yetkisi kısıtlandı.

    BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL
    Dinabongho'nun annesine kendisine Karabük'te kötü davranıldığını ve öldürülebileceğini söylediği kaybolmadan 1 gün öncesine ait sesli mesajlar ortaya çıktı. Annesine yalvardığı anlaşılan genç kız, sesli mesajlarında, "Sınavı geçersem, Sakarya'da okumamın önünde hiçbir engel olmadığını söylediler. Neden korkuyorsun ki? Bırak gideyim sana yalvarıyorum anneciğim. Lütfen, yalvarıyorum. Burada bize nasıl davrandıklarını bilmiyorsun, bildiğin gibi değil. Kalmak istemiyorum bırak gideyim. Babamdan da izin isteyeyim, bırakın gideyim" ifadeleri yer aldı. Annesinin Sakarya'ya gitmesi yönünde olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı.





    Ölen genç kızın arkadaşları, Karabük Üniversitesi içinde "Dina için adalet" sloganlarıyla yürüyüş yapmıştı.

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    Haberler Yaşam Gabonlu Ibouanga annesine öldürülebileceğini söylemiş
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