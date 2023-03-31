Gülsüm Alakoyun 25 Mart'ta yeniden doğdu!

Akciğer hastası genç kadın, yapılan nakille hayata sarıldı... İzmir'de yaşayan Gülsüm Alakoyun (29) çocukluğundan beri akciğer enfeksiyonuyla savaştı. Son çare olarak Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pervin Korkmaz'ın kapısını çaldı. Uzmanların akciğer naklini uygun görmesi üzerine kritik süreç başladı! Tam bir yılın sonunda o beklenen telefon çaldı! Trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ve organları bağışlanan başka bir genç kadının akciğeri Alakoyun ile uyumlu çıktı! 25 Mart'ta ameliyata alınan Alakoyun'a 14 saat süren operasyonla çift taraflı akciğer nakli yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer Nakli Birim Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Ali Özdil, "Hasta, dün itibariyle kalp- akciğer destek cihazından ayrıldı. Solunum cihazından da ayrılma aşamasına geldi. Her geçen gün toparlanıyor" ifadesini kullandı.
'YUH'VA
İstanbul'da anne E.K., 2019'da 4 yaşındaki kızının İngilizce küfür ettiğini fark etti. 'Nereden öğrendin?' diye sorunca şoka girdi! Küçük kız, yuvadaki İngiliz öğretmeni Rebecca Kate R.'nin kendisine küfür ettiğini ve tacizde bulunduğunu söyledi! Aile durumu yargıya bildirdi. Suçlamaları reddeden öğretmen, İngiltere'ye gitti! Hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi.
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
İstanbul'da yaşayan Arda Gezer, kısa süre önce rahatsızlandı! Sabah uyandığında görme sorunu yaşamaya başladı! Ertesi gün de konuşmada güçlük çekince soluğu hastanede aldı. Kalbinde 'miksoma' adlı tümöre rastlandı. Tümörün beyinde konuşma ve görme ile ilgili merkezleri etkilediği ortaya çıktı. Yapılan ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. GÜL KİREKLO