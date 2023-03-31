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    Gülsüm Alakoyun 25 Mart'ta yeniden doğdu!

    Gülsüm Alakoyun, yıllarca akciğer enfeksiyonuyla mücadele etti. Tek çare nakildi! Bir yıldır beklediği o haber, 25 Mart’ta geldi! 14 saat süren ameliyatla yeni akciğerlerine kavuşan genç kadın hayata yeniden merhaba dedi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yüzünüz ’Gülsüm’!

    Akciğer hastası genç kadın, yapılan nakille hayata sarıldı... İzmir'de yaşayan Gülsüm Alakoyun (29) çocukluğundan beri akciğer enfeksiyonuyla savaştı. Son çare olarak Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pervin Korkmaz'ın kapısını çaldı. Uzmanların akciğer naklini uygun görmesi üzerine kritik süreç başladı! Tam bir yılın sonunda o beklenen telefon çaldı! Trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden ve organları bağışlanan başka bir genç kadının akciğeri Alakoyun ile uyumlu çıktı! 25 Mart'ta ameliyata alınan Alakoyun'a 14 saat süren operasyonla çift taraflı akciğer nakli yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer Nakli Birim Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Ali Özdil, "Hasta, dün itibariyle kalp- akciğer destek cihazından ayrıldı. Solunum cihazından da ayrılma aşamasına geldi. Her geçen gün toparlanıyor" ifadesini kullandı.



    'YUH'VA
    İstanbul'da anne E.K., 2019'da 4 yaşındaki kızının İngilizce küfür ettiğini fark etti. 'Nereden öğrendin?' diye sorunca şoka girdi! Küçük kız, yuvadaki İngiliz öğretmeni Rebecca Kate R.'nin kendisine küfür ettiğini ve tacizde bulunduğunu söyledi! Aile durumu yargıya bildirdi. Suçlamaları reddeden öğretmen, İngiltere'ye gitti! Hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi.



    BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
    İstanbul'da yaşayan Arda Gezer, kısa süre önce rahatsızlandı! Sabah uyandığında görme sorunu yaşamaya başladı! Ertesi gün de konuşmada güçlük çekince soluğu hastanede aldı. Kalbinde 'miksoma' adlı tümöre rastlandı. Tümörün beyinde konuşma ve görme ile ilgili merkezleri etkilediği ortaya çıktı. Yapılan ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. GÜL KİREKLO



        DÖRT DÖRTLÜK KURTULUŞ
        Maraşlı Şeyma Nur Parlak (17), 6 Şubat gecesi kıyameti yaşadı! Enkazın altında kaldı. Babası ve 2 kardeşini kaybetti, annesiyle birlikte 4 gün sonra kurtarıldı. Kolonun altında kalan bacağı kesilen Şeyma, hayata sımsıkı sarıldı. "Okuluma devam edip ana sınıfı öğretmeni olmak istiyorum" diyerek hayallerini anlattı.



        ANA DRAM
        Azerbaycanlı Yesfir Dönmez, 7 yıl önce Kıbrıs'ta tanıştığı Emrah Dönmez'le evlendi. Hatay'a yerleşti. 3 çocuk dünyaya getirdi. 2 Şubat'ta rahatsızlanan annesini görmek için Kıbrıs'a gitti. Tam da döneceği gün deprem meydana geldi. Asrın felaketinde 4 yaşındaki kızı Yıldız ve 4 aylık oğlu Egemen'i kaybetti. Sözleri yürekleri deldi: Keşke gitmeseydim! Çocuklarımla ölürdüm. Bu acıyı yaşamazdım. Öldüklerine inanmıyorum.



        KRALMAN
        İngiltere Kralı 3. Charles, koltuğu oturduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yapmak istedi. Ancak olaylar nedeniyle Paris'e gidemedi. Ardından 3 günlük bir programla Almanya'ya geçti. Böylelikle ilk ziyaretine Berlin'e yapan Charles, Brandenburg Kapısı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi. Burada Almanca olarak başladığı konuşmasını, iki ülkenin 2 bin yıllık dostluğundan bahsederek İngilizce olarak bitirdi. Bellevue Sarayı'nda "Enerji dönüşümü ve sürdürebilirlik" konulu etkinlikten sonra da akşam yemeğini yedi. Federal Meclis'te yaptığı "Ukrayna'da sayısız hayat yok edildi. Avrupa'nın güvenliği tehdit edilmekte. Ama sergilenen dayanışma bizi cesaretlendirdi" dedi.



            YAPAY ZEKALI TUZAK
            İstanbul'da yaşayan üniversiteli Aleyna K.'ye (23), iki ay önce sosyal medya hesabından kaldırdığı onlarca fotoğrafının bulunduğu bir mesaj geldi. Genç kız, mesajı sildi. Kullanıcıyı da engelledi. Ancak bu kez mail adreslerine peş peşe videolar gelince şoka girdi. Fotoğraflarına yapay zeka ile pornografik videolar üzerine eklenmiş ve söylemediği müstehcen sözler söyletildiğini fark etti. Aleyna K. "Sonuna kadar bu işin arkasında olacağım" dedi.



            DAYAK CİNAYETİ
            Uşak'ta yaşayan Adem Alagöz (41), evde tartıştığı kız arkadaşı Z.K.'yi (27) darp etmeye başladı. Alagöz'ün elinden kurtulan genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla erkek arkadaşını saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kurtarılamadı. Z.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.



            51 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 51 milyon 532 bin lira devretti. 5 bilenler 78 bin 907'şer, 4 bilenler bin 339'ar, 3 bilenler 65'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



                RAMAZAN'A ÖZEL HAT SERGİSİ
                Kazlıçeşme Sanat 'Ya Şehr-i Ramazan' başlıklı hat sergisine ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayının ruhuna ve geleneğine hitap eden sergide hat sanatını günümüzde icra eden hattatların kapsamlı ve seçkin eserleri yer alıyor. Sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu'nun küratörlüğünde açılan sergide Fuad Başar, Mehmed Özçay, Mehmet Memiş ve Savaş Çevik, Hakan Arslan, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Mümtaz Seçkin Durdu, Cevad Huran, Ferhat Kurlu, Tahsin Kurt, Yusuf Mazı, Menaf Nam, Osman Özçay, Fatih Özkafa, Mustafa Parıldar, Ahmet Faris Rızk, Yılmaz Turan, Muhammed Yaman, Fatih Yıldız, Mahfuz Zennun gibi 22 sanatçı 86 eser ile yer alıyor. Sergi büyük ilgi görüyor.



                ESKİ BAYRAMLARI ÇOK ÖZLÜYORUZ
                NG Araştırma, oruç tutan 1577 kişiyle Ramazan çalışması yaptı. İşte sonuçlar: İFTARA misafir çağıracak mısınız? Yüzde 82 evet, yüzde 18 hayır. Dışarda iftar yapacak mısınız? Yüzde 44 evet, yüzde 56 hayır. ORUÇ iş hayatınızı etkiliyor mu? Yüzde 31 hayır, yüzde 21 evet. Diğerleri cevap vermedi. DAVULCULAR hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüzde 70 gelenek için iyi, yüzde 17'si artık gerek yok. ESKİ bayramlara özlem duyuyor musunuz? Yüzde 11 hayır, çünkü hala aynı. Yüzde 85 o bayramları çok özlüyoruz.

                LİSEDE DEHŞET
                Ankara Çankaya'da uyuşturucu etkisi altında olan Yiğitcan Berke B. (17), lisede öğrenci-lere bıçakla saldırdı. 5'ini yaraladı. Alperen Palta (17) ise kurtarılamadı. Zanlı, yakalandı. Lise 3. sınıfta okuyan Palta'nın Kahramanmaraş'taki depremlerden ötürü ailesiyle önce Antalya'ya, ardından da Ankara'ya göç ettiği anlaşıldı.

                İN'ANA'LMAZ
                DepremHatay'da Lider-Esra Şahutoğlu çiftinin de evini yıktı. Çocuklarıyla enkazdan cesetleri çıkarıldı. Onlardan geriye ise bu yıl açtıkları anaokulu kaldı. Yakınları "Anılarını biz yaşatacağız" diye ağladı.

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                Halk TV’nin ’Korkmaz Tavukçu’ vakası
                Haberler Yaşam Gülsüm Alakoyun 25 Mart'ta yeniden doğdu!
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