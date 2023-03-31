Gülsüm Alakoyun 25 Mart'ta yeniden doğdu!





ESKİ BAYRAMLARI ÇOK ÖZLÜYORUZ

NG Araştırma, oruç tutan 1577 kişiyle Ramazan çalışması yaptı. İşte sonuçlar: İFTARA misafir çağıracak mısınız? Yüzde 82 evet, yüzde 18 hayır. Dışarda iftar yapacak mısınız? Yüzde 44 evet, yüzde 56 hayır. ORUÇ iş hayatınızı etkiliyor mu? Yüzde 31 hayır, yüzde 21 evet. Diğerleri cevap vermedi. DAVULCULAR hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüzde 70 gelenek için iyi, yüzde 17'si artık gerek yok. ESKİ bayramlara özlem duyuyor musunuz? Yüzde 11 hayır, çünkü hala aynı. Yüzde 85 o bayramları çok özlüyoruz.



LİSEDE DEHŞET

Ankara Çankaya'da uyuşturucu etkisi altında olan Yiğitcan Berke B. (17), lisede öğrenci-lere bıçakla saldırdı. 5'ini yaraladı. Alperen Palta (17) ise kurtarılamadı. Zanlı, yakalandı. Lise 3. sınıfta okuyan Palta'nın Kahramanmaraş'taki depremlerden ötürü ailesiyle önce Antalya'ya, ardından da Ankara'ya göç ettiği anlaşıldı.



İN'ANA'LMAZ

DepremHatay'da Lider-Esra Şahutoğlu çiftinin de evini yıktı. Çocuklarıyla enkazdan cesetleri çıkarıldı. Onlardan geriye ise bu yıl açtıkları anaokulu kaldı. Yakınları "Anılarını biz yaşatacağız" diye ağladı.



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